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Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге - РИА Новости, 21.05.2021
Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
Двухлетний ребенок перенес клиническую смерть во время операции в частной клинике в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-20T23:59
2021-05-21T00:03
россия
здоровье - общество
выборгский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Двухлетний ребенок перенес клиническую смерть во время операции в частной клинике в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное органами МВД по Санкт-Петербургу, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения, гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 мая подозреваемый, который обладает знаниями в области медицины, за денежное вознаграждение проводил операцию двухлетнему ребенку в помещении операционной ООО "ЛЮКСмед" в Выборгском районе Петербурга. В ходе операции ребенок перенес клиническую смерть."В ходе проведения медицинской операции малолетнему 2018 года рождения… подозреваемый ввел мальчику лекарственное средство – "лидокоин", после чего произвел операцию, в результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром", - говорится в сообщении.Ребенок был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями также будет дана юридическая оценка деятельности учреждения, где проводилась операция. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210512/delo-1731902625.html
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россия, здоровье - общество, выборгский район, санкт-петербург, происшествия

Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге

23:59 20.05.2021 (обновлено: 00:03 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на одну из набережных в Санкт-Петербурге
Вид на одну из набережных в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Двухлетний ребенок перенес клиническую смерть во время операции в частной клинике в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное органами МВД по Санкт-Петербургу, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения, гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 мая подозреваемый, который обладает знаниями в области медицины, за денежное вознаграждение проводил операцию двухлетнему ребенку в помещении операционной ООО "ЛЮКСмед" в Выборгском районе Петербурга. В ходе операции ребенок перенес клиническую смерть.
"В ходе проведения медицинской операции малолетнему 2018 года рождения… подозреваемый ввел мальчику лекарственное средство – "лидокоин", после чего произвел операцию, в результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром", - говорится в сообщении.
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Ребенок был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями также будет дана юридическая оценка деятельности учреждения, где проводилась операция. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает ведомство.
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