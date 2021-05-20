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Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге - РИА Новости, 21.05.2021
Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
Двухлетний ребенок перенес клиническую смерть во время операции в частной клинике в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-20T23:59
2021-05-20T23:59
2021-05-21T00:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Двухлетний ребенок перенес клиническую смерть во время операции в частной клинике в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ."Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное органами МВД по Санкт-Петербургу, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения, гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 18 мая подозреваемый, который обладает знаниями в области медицины, за денежное вознаграждение проводил операцию двухлетнему ребенку в помещении операционной ООО "ЛЮКСмед" в Выборгском районе Петербурга. В ходе операции ребенок перенес клиническую смерть."В ходе проведения медицинской операции малолетнему 2018 года рождения… подозреваемый ввел мальчику лекарственное средство – "лидокоин", после чего произвел операцию, в результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром", - говорится в сообщении.Ребенок был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями также будет дана юридическая оценка деятельности учреждения, где проводилась операция. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20210512/delo-1731902625.html
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россия, здоровье - общество, выборгский район, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости.
Двухлетний ребенок перенес клиническую смерть во время операции в частной клинике в Санкт-Петербурге
, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ
.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное органами МВД по Санкт-Петербургу, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения, гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 мая подозреваемый, который обладает знаниями в области медицины, за денежное вознаграждение проводил операцию двухлетнему ребенку в помещении операционной ООО "ЛЮКСмед" в Выборгском районе
Петербурга. В ходе операции ребенок перенес клиническую смерть.
"В ходе проведения медицинской операции малолетнему 2018 года рождения… подозреваемый ввел мальчику лекарственное средство – "лидокоин", после чего произвел операцию, в результате чего наступила клиническая смерть ребенка, остановка кровообращения длительностью 4 минуты, судорожный синдром", - говорится в сообщении.
Ребенок был госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями также будет дана юридическая оценка деятельности учреждения, где проводилась операция. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщает ведомство.