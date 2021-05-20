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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210520/razdor-1733099368.html
В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии
В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии - РИА Новости, 20.05.2021
В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии
Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:05
2021-05-20T12:05
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
русская православная церковь
московская патриархия
москва
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).Он отметил, что в обществе в целом, и в том числе среди православных верующих, идут острые и непростые дискуссии по вопросам противоэпидемических мер и вакцинации. "Нестандартная для всего мира ситуация привела к усилению и даже возрождению старых страхов. Многие люди теряют душевное равновесие", - подчеркнул он.Круглый стол "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения" проходит 20 мая в Сретенской духовной академии в Москве.
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коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва

В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии

12:05 20.05.2021
 
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Храм Христа Спасителя закрыт для посещения - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).
"Мы фиксируем, что, к сожалению, некоторые силы используют нынешние обстоятельства для того, чтобы сеять недовольство в церкви – дух ропота и розни, в то время как сейчас особенно необходимо взаимопонимание и единство. Оно необходимо всегда и в такие времена особенно", - говорится в приветствии митрополита к участникам круглого стола "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения".
Он отметил, что в обществе в целом, и в том числе среди православных верующих, идут острые и непростые дискуссии по вопросам противоэпидемических мер и вакцинации. "Нестандартная для всего мира ситуация привела к усилению и даже возрождению старых страхов. Многие люди теряют душевное равновесие", - подчеркнул он.
Круглый стол "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения" проходит 20 мая в Сретенской духовной академии в Москве.
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