https://ria.ru/20210520/razdor-1733099368.html

В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии

В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии - РИА Новости, 20.05.2021

В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии

Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:05

2021-05-20T12:05

2021-05-20T12:05

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

русская православная церковь

московская патриархия

москва

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).Он отметил, что в обществе в целом, и в том числе среди православных верующих, идут острые и непростые дискуссии по вопросам противоэпидемических мер и вакцинации. "Нестандартная для всего мира ситуация привела к усилению и даже возрождению старых страхов. Многие люди теряют душевное равновесие", - подчеркнул он.Круглый стол "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения" проходит 20 мая в Сретенской духовной академии в Москве.

https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html

москва

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коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва