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В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии
В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии - РИА Новости, 20.05.2021
В РПЦ рассказали о попытках рассорить верующих из-за пандемии
Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:05
2021-05-20T12:05
2021-05-20T12:05
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
русская православная церковь
московская патриархия
москва
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Обстоятельства пандемии используются для того, чтобы внести раздор в среду верующих Русской православной церкви, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай).Он отметил, что в обществе в целом, и в том числе среди православных верующих, идут острые и непростые дискуссии по вопросам противоэпидемических мер и вакцинации. "Нестандартная для всего мира ситуация привела к усилению и даже возрождению старых страхов. Многие люди теряют душевное равновесие", - подчеркнул он.Круглый стол "Вакцинация: этические аспекты в свете православного вероучения" проходит 20 мая в Сретенской духовной академии в Москве.
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коронавирус в россии, русская православная церковь, московская патриархия, москва