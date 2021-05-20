https://ria.ru/20210520/rakety-1733065861.html
По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта
По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта - РИА Новости, 20.05.2021
По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта
Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:13
2021-05-20T08:13
2021-05-20T08:39
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава.Как сообщила пресс-служба израильской армии, система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90% снарядов.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.Франция, Тунис, Египет и Иордания ранее подготовили проект резолюции Совбеза ООН, призывающий к прекращению огня. Тему несколько раз обсуждали в СБ, однако какого-либо заявления по итогам переговоров не было. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США уже неоднократно блокировали принятие документа, поскольку сами работают над урегулированием в двустороннем формате.
https://ria.ru/20210520/khamas-1733058254.html
https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире