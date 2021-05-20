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По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта
По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта - РИА Новости, 20.05.2021
По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта
Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:13
2021-05-20T08:39
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава.Как сообщила пресс-служба израильской армии, система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90% снарядов.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.Франция, Тунис, Египет и Иордания ранее подготовили проект резолюции Совбеза ООН, призывающий к прекращению огня. Тему несколько раз обсуждали в СБ, однако какого-либо заявления по итогам переговоров не было. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США уже неоднократно блокировали принятие документа, поскольку сами работают над урегулированием в двустороннем формате.
https://ria.ru/20210520/khamas-1733058254.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире

По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта

08:13 20.05.2021 (обновлено: 08:39 20.05.2021)
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПоследствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде
Последствия попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в жилой дом в израильском Ашдоде - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава.
Как сообщила пресс-служба израильской армии, система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90% снарядов.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.
По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.
Франция, Тунис, Египет и Иордания ранее подготовили проект резолюции Совбеза ООН, призывающий к прекращению огня. Тему несколько раз обсуждали в СБ, однако какого-либо заявления по итогам переговоров не было. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США уже неоднократно блокировали принятие документа, поскольку сами работают над урегулированием в двустороннем формате.
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газы - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаИзраильВ мире
 
 
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