https://ria.ru/20210520/rakety-1733065861.html

По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта

По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта - РИА Новости, 20.05.2021

По Израилю выпустили около 4070 ракет с начала обострения конфликта

Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:13

2021-05-20T08:13

2021-05-20T08:39

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая — РИА Новости. Около 4070 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю с начала обострения конфликта, 610 из них упали внутри анклава.Как сообщила пресс-служба израильской армии, система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90% снарядов.Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая: попытка выселить несколько арабских семей из Шейх Джарраха привела к масштабным столкновениями палестинцев и израильской полиции. После этого между движением ХАМАС и еврейским государством начались военные действия.По последним данным, в Израиле погибли 12 человек, свыше 50 ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв среди палестинцев достигло 227.Франция, Тунис, Египет и Иордания ранее подготовили проект резолюции Совбеза ООН, призывающий к прекращению огня. Тему несколько раз обсуждали в СБ, однако какого-либо заявления по итогам переговоров не было. Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, США уже неоднократно блокировали принятие документа, поскольку сами работают над урегулированием в двустороннем формате.

https://ria.ru/20210520/khamas-1733058254.html

https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, израиль, в мире