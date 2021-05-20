https://ria.ru/20210520/raketa-1733086855.html
ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле
ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле - РИА Новости, 20.05.2021
ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле
Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:02
2021-05-20T11:02
2021-05-20T11:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732686873_0:155:3194:1951_1920x0_80_0_0_55c61a2dc051ea724c705d8ac804460a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии.Ранее военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявили, что нанесли удар по автобусу для перевозки военнослужащих у базы Зиким."Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по пустому автобусу. Солдат армии обороны Израиля, который остановился у автобуса, был легко ранен осколком", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732686873_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_5953a6a82cb32c6729f14e3c15167377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире