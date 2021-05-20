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ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле
ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле - РИА Новости, 20.05.2021
ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле
Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:02
2021-05-20T11:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии.Ранее военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявили, что нанесли удар по автобусу для перевозки военнослужащих у базы Зиким."Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по пустому автобусу. Солдат армии обороны Израиля, который остановился у автобуса, был легко ранен осколком", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире

ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле

11:02 20.05.2021
 
© РИА Новости / Ариэль Спорн / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела на одной из улиц в Ашкелоне
Последствия обстрела на одной из улиц в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Ариэль Спорн
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии.
Ранее военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявили, что нанесли удар по автобусу для перевозки военнослужащих у базы Зиким.
"Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по пустому автобусу. Солдат армии обороны Израиля, который остановился у автобуса, был легко ранен осколком", - говорится в сообщении.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.
Последствия авиаудара Израиля по сектору Газы - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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