https://ria.ru/20210520/raketa-1733086855.html

ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле

ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле - РИА Новости, 20.05.2021

ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автобусу в Израиле

Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:02

2021-05-20T11:02

2021-05-20T11:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая - РИА Новости. Противотанковая ракета выпущена из сектора Газа по пустому автобусу, находившийся рядом израильский военный получил лёгкое ранение, сообщает пресс-служба армии.Ранее военное крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявили, что нанесли удар по автобусу для перевозки военнослужащих у базы Зиким."Некоторое время назад противотанковая ракета была выпущена из северной части сектора Газа по пустому автобусу. Солдат армии обороны Израиля, который остановился у автобуса, был легко ранен осколком", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html

сектор газа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире