https://ria.ru/20210520/rak-1733121822.html

Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком

Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком - РИА Новости, 20.05.2021

Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком

Высокая вероятность заболеть раком есть у людей с ожирением и с вирусом папилломы человека, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:24

2021-05-20T13:24

2021-05-20T17:23

здоровье - общество

рак

андрей каприн

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высокая вероятность заболеть раком есть у людей с ожирением и с вирусом папилломы человека, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.Мужчины в целом, по его словам, болеют раком чаще, чем женщины, — у них больше рисков.Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в интервью РИА Новости напомнил, что женщины должны обязательно посещать гинеколога и делать маммографию для профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики.Мужчинам после 45 лет необходимо сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген. — Прим. ред.), а всем россиянам после 50 лет — анализ кала на скрытую кровь либо сделать гастроколоноскопию. Кроме того, курильщикам нужно пройти КТ легких.

https://ria.ru/20210520/rak-1733067371.html

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2021

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здоровье - общество, рак, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество