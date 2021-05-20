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Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком
Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком - РИА Новости, 20.05.2021
Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком
Высокая вероятность заболеть раком есть у людей с ожирением и с вирусом папилломы человека, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:24
2021-05-20T17:23
здоровье - общество
рак
андрей каприн
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высокая вероятность заболеть раком есть у людей с ожирением и с вирусом папилломы человека, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.Мужчины в целом, по его словам, болеют раком чаще, чем женщины, — у них больше рисков.Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в интервью РИА Новости напомнил, что женщины должны обязательно посещать гинеколога и делать маммографию для профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики.Мужчинам после 45 лет необходимо сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген. — Прим. ред.), а всем россиянам после 50 лет — анализ кала на скрытую кровь либо сделать гастроколоноскопию. Кроме того, курильщикам нужно пройти КТ легких.
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здоровье - общество, рак, андрей каприн, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком

13:24 20.05.2021 (обновлено: 17:23 20.05.2021)
 
© Pixabay / PDPicsРак
Рак - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Pixabay / PDPics
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Высокая вероятность заболеть раком есть у людей с ожирением и с вирусом папилломы человека, заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Риск заболеть раком заметно увеличивается у лиц старше 65 лет. Влияет также курение и ожирение", — сказал медик журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Мужчины в целом, по его словам, болеют раком чаще, чем женщины, — у них больше рисков.
Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков в интервью РИА Новости напомнил, что женщины должны обязательно посещать гинеколога и делать маммографию для профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики.
Мужчинам после 45 лет необходимо сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген. — Прим. ред.), а всем россиянам после 50 лет — анализ кала на скрытую кровь либо сделать гастроколоноскопию. Кроме того, курильщикам нужно пройти КТ легких.
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