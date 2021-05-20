https://ria.ru/20210520/putin-1733150030.html
Путин рассказал о разработке нового российского вооружения
Путин рассказал о разработке нового российского вооружения - РИА Новости, 20.05.2021
Путин рассказал о разработке нового российского вооружения
В России появляются новые авиакомплексы, им нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли за счет рачительного отношения к финансам, заявил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:37
2021-05-20T15:37
2021-05-20T22:42
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В России появляются новые авиакомплексы, им нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли за счет рачительного отношения к финансам, заявил президент России Владимир Путин."У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития Вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами", — сказал он на заседании российского оргкомитета "Победа"."За счет всех этих факторов — ну можно еще там говорить о многих из них — но тем не менее нам удается поддерживать наши Вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше", — подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20210421/putin-1729280723.html
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