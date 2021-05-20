https://ria.ru/20210520/putin-1733147707.html
Путин: когда Россия становится сильнее, находятся поводы ее ограничить
Путин: когда Россия становится сильнее, находятся поводы ее ограничить - РИА Новости, 20.05.2021
Путин: когда Россия становится сильнее, находятся поводы ее ограничить
Президент РФ Владимир Путин уверен, что как только Россия становится сильнее, всегда находятся поводы, чтобы ограничивать развитие страны. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:25
2021-05-20T15:25
2021-05-20T15:25
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что как только Россия становится сильнее, всегда находятся поводы, чтобы ограничивать развитие страны."Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, "нашей огромности боятся все", - заявил Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".
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