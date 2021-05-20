https://ria.ru/20210520/putin-1733146694.html

Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги

Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги - РИА Новости, 20.05.2021

Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги

Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:19

2021-05-20T15:19

2021-05-20T16:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции."Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии, и эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - сказал Путин.Но долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, по его словам, "распространение откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно и вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей".По его мнению, "нужна системная и кропотливая работа" и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. "Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно", - отметил Путин.

https://ria.ru/20210520/putin-1733145324.html

https://ria.ru/20210520/arkhivy-1733137184.html

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"Промывают мозги молодым людям" – Путин об осквернении воинской памяти Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции. "Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии, и эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - сказал Путин. 2021-05-20T15:19 true PT0M32S

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россия, владимир путин, общество