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Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги
Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги - РИА Новости, 20.05.2021
Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги
Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:19
2021-05-20T16:39
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции."Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии, и эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - сказал Путин.Но долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, по его словам, "распространение откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно и вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей".По его мнению, "нужна системная и кропотливая работа" и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. "Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно", - отметил Путин.
https://ria.ru/20210520/putin-1733145324.html
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"Промывают мозги молодым людям" – Путин об осквернении воинской памяти
Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции. "Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии, и эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям "промывали" мозги

15:19 20.05.2021 (обновлено: 16:39 20.05.2021)
 
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, а этого нельзя допускать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.
"Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии, и эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - сказал Путин.
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Но долгие годы агрессивной антироссийской пропаганды, по его словам, "распространение откровенной лжи в таких странах, где это происходит, не могли пройти бесследно и вот этот вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей".
"Но, к сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, их близкими казалось бы для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов. Вот мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась", - подчеркнул президент РФ.
По его мнению, "нужна системная и кропотливая работа" и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. "Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно", - отметил Путин.
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