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Путин о желающих откусить часть России: "Мы им выбьем зубы"
Путин о желающих откусить часть России: "Мы им выбьем зубы" - РИА Новости, 20.05.2021
Путин о желающих откусить часть России: "Мы им выбьем зубы"
Россия жестко ответит на попытки посягнуть на ее территории, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:18
2021-05-20T15:18
2021-05-20T21:04
россия
вооруженные силы рф
сша
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия жестко ответит на попытки посягнуть на ее территории, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".По его словам, как только страна становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, заметил глава государства, продолжились даже после распада СССР."Действительно, потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире, 146 миллионов человек — вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард уже заходит. Но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь", — напомнил Путин.Президент подчеркнул, что Россия при этом не идет по пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году выделили три триллиона рублей, или примерно 42 миллиарда долларов по нынешнему курсу, тогда как военные расходы США "зашкаливают за 770 миллиардов долларов".Впрочем, российская армия, как отметил Путин, располагает самыми современными силами ядерного сдерживания."У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие", — сказал он.Путин предупредил, что попытки сдерживать Россию продолжатся, так как ее оппонентам "такая страна просто не нужна".
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россия, вооруженные силы рф, сша, владимир путин
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия
жестко ответит на попытки посягнуть на ее территории, заявил президент Владимир Путин
на заседании оргкомитета "Победа".
По его словам, как только страна становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы, чтобы попытаться ограничить ее развитие. Такие попытки, заметил глава государства, продолжились даже после распада СССР
.
"Действительно, потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире, 146 миллионов человек — вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард уже заходит. Но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь", — напомнил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия при этом не идет по пути милитаризации экономики. Так, на оборону в этом году выделили три триллиона рублей, или примерно 42 миллиарда долларов по нынешнему курсу, тогда как военные расходы США
"зашкаливают за 770 миллиардов долларов".
Впрочем, российская армия, как отметил Путин, располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.
"У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие", — сказал он.
Путин предупредил, что попытки сдерживать Россию продолжатся, так как ее оппонентам "такая страна просто не нужна".