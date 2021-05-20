https://ria.ru/20210520/putin-1733145755.html
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2021
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:14
2021-05-20T15:14
2021-05-20T15:41
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа"."Конечно, возникает вопрос: а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? Как ни странно, для многих это звучит странным, но у нас более чем все в порядке. У нас самые современные из всех ядерных держав… силы ядерного сдерживания. Вот можно твердо это утверждать", - отметил Путин."У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок "Авангард" с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается", - напомнил президент РФ.
https://ria.ru/20210520/putin-1733150030.html
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россия, владимир путин, безопасность