https://ria.ru/20210520/putin-1733145324.html

Русофобы пытаются бить по истории, оправдывать нацистов, заявил Путин

Русофобы пытаются бить по истории, оправдывать нацистов, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2021

Русофобы пытаются бить по истории, оправдывать нацистов, заявил Путин

Русофобы и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, оправдывать нацистских преступников и проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:12

2021-05-20T15:12

2021-05-20T15:12

россия

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Русофобы и нечистоплотные политики пытаются бить по истории, оправдывать нацистских преступников и проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства, выступая на заседании Российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции, заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны."А причина одна - сдерживание России. Чем она сильнее, самостоятельнее становилась, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество. А подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан", - сказал Путин."Потому и пытаются разного роды русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

https://ria.ru/20210520/putin-1733135490.html

россия

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россия, вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество