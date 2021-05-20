https://ria.ru/20210520/protestuyuschie-1733209902.html

В Ереване на акции протеста задержали девять человек

В Ереване на акции протеста задержали девять человек - РИА Новости, 20.05.2021

В Ереване на акции протеста задержали девять человек

В Ереване на акции у армянского парламента задержали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T21:33

2021-05-20T21:33

2021-05-20T22:01

россия

серж саргсян

азербайджан

в мире

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. В Ереване на акции у армянского парламента задержали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Участники протеста выступали против намерения властей подписать новый документ с Азербайджаном."С проспекта Баграмяна (прилегающего к парламенту. — Прим. ред.) в полицейские отделения доставлены девять человек", — сказал собеседник агентства.В четверг исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам страны. Кроме того, Пашинян подтвердил подлинность проекта документа по поводу делимитации границы, который появился в соцсетях. Его планируют подписать с Баку.Согласно проекту соглашения, делимитацией границы займется совместная комиссия. До 31 мая планируют сформировать национальные делегации, возглавляемые специальными полномочными представителями. Комиссия до 30 июня должна провести первое заседание, по результатам которого создадут перечень основных направлений и порядок работы.Накануне Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между двумя странами. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.

https://ria.ru/20210520/dogovor-1733200769.html

https://ria.ru/20210520/anklavy-1733199173.html

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азербайджан

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россия, серж саргсян, азербайджан, в мире, никол пашинян, ереван, армения