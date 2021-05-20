https://ria.ru/20210520/programma-1733142609.html

Материалы проекта "Без срока давности" войдут в программу вузов

Материалы проекта "Без срока давности" войдут в программу вузов - РИА Новости, 20.05.2021

Материалы проекта "Без срока давности" войдут в программу вузов

Материалы федерального проекта "Без срока давности", рассказывающего о зверствах нацистов против мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:59

2021-05-20T14:59

2021-05-20T14:59

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

без срока давности

валерий фальков

образование - общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Материалы федерального проекта "Без срока давности", рассказывающего о зверствах нацистов против мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны, включат в образовательные программы вузов России с 2021-2022 учебного года, заявил РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков."Начиная с 2021/2022 учебного года модуль "Без срока давности" будет включен в образовательные программы вузов России. В нем впервые закреплены научно обоснованные и документально подтвержденные понятия, термины и факты преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, которые позволят студентам сформировать свою гражданскую мировоззренческую позицию, не допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне", - заявил он.Фальков подчеркнул важность того, чтобы российская молодежь понимала, через какие испытания прошли их предки, как те смогли выстоять и победить."Наша ответственность перед будущими поколениями — противостоять попыткам фальсификации истории, сохранить правду о тех страшных событиях во имя памяти миллионов людей, погибших и пострадавших", - добавил глава Минобрнауки.Обсуждению модуля было посвящено прошедшее в четверг Всероссийское совещание, состоявшееся на базе Псковского государственного университета. В нем приняли участие руководители более 300 вузов России, как подведомственных Минобрнауки, так и ряд ведомственных и частных вузов. В общей сложности в совещании участвовали 545 человек.На одном из самых масштабных и важных мероприятий были обсуждены вопросы внедрения в образовательные программы и использования в педагогической деятельности учебного модуля на основании документов проекта "Без срока давности".Модуль был разработан Псковским госуниверситетом в 2020 году во исполнение поручения президента и по заданию Минобрнауки. Данный модуль представляет собой универсальный учебно-методический комплекс, который может быть интегрирован в образовательные программы разных направлений подготовки, использоваться в разных траекториях образования и форматах работы со студентами.В начале 2021 года модуль получил положительное заключение федерального учебно-методического объединения и на сегодняшний день полностью готов к внедрению в учебный процесс.С 2020 года реализуется международный проект "Без срока давности", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он посвящен сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

https://ria.ru/20210519/foto-1732964703.html

россия

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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, без срока давности, валерий фальков, образование - общество