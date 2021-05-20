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Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"

Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V" - РИА Новости, 20.05.2021

Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые легче переносят вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за более слабого... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:06

2021-05-20T13:06

2021-05-20T13:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

ольга ткачева

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые легче переносят вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за более слабого иммунного ответа."На самом деле это не совсем понятно, почему это так. Моя гипотеза состоит в том, что иммунный ответ в пожилом возрасте в ответ на введение антигенов.. не является таким бурным, как в молодом возрасте. Поэтому те редкие осложнения, которые мы наблюдаем у молодых людей, - головная боль, кратковременное повышение температуры, боль в месте инъекции, - они ещё реже появляются у пожилых людей", - сказала Ткачева, в ходе геронтологического конгресса отвечая на вопрос о том, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию "Спутником V".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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