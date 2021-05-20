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Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"
Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V" - РИА Новости, 20.05.2021
Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"
Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые легче переносят вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за более слабого... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:06
2021-05-20T13:06
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые легче переносят вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за более слабого иммунного ответа."На самом деле это не совсем понятно, почему это так. Моя гипотеза состоит в том, что иммунный ответ в пожилом возрасте в ответ на введение антигенов.. не является таким бурным, как в молодом возрасте. Поэтому те редкие осложнения, которые мы наблюдаем у молодых людей, - головная боль, кратковременное повышение температуры, боль в месте инъекции, - они ещё реже появляются у пожилых людей", - сказала Ткачева, в ходе геронтологического конгресса отвечая на вопрос о том, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию "Спутником V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ольга ткачева, здоровье - общество, общество

Врач рассказала, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"

13:06 20.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые легче переносят вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за более слабого иммунного ответа.
"На самом деле это не совсем понятно, почему это так. Моя гипотеза состоит в том, что иммунный ответ в пожилом возрасте в ответ на введение антигенов.. не является таким бурным, как в молодом возрасте. Поэтому те редкие осложнения, которые мы наблюдаем у молодых людей, - головная боль, кратковременное повышение температуры, боль в месте инъекции, - они ещё реже появляются у пожилых людей", - сказала Ткачева, в ходе геронтологического конгресса отвечая на вопрос о том, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию "Спутником V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОльга ТкачеваЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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