В Рязани присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства
17:51 20.05.2021 (обновлено: 19:07 20.05.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
РЯЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства предпринимателя, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда, сообщил Рязанский областной суд.
Обвиняемому также вменялись хищения в особо крупном размере.
Суд уточняет, что голоса присяжных разделились поровну, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда.
"После обсуждения участниками уголовного процесса вердикта присяжных заседателей профессиональным судьей будет вынесен оправдательный приговор", — отмечается на сайте суда.
В пресс-службе суда РИА Новости пояснили, что речь идет об убийстве рязанского предпринимателя Александра Заварзина. Решение касается организации преступления, дело в отношении исполнителя будет рассматриваться также Рязанским областным судом.
Убийство произошло в феврале 2018 года. Как ранее сообщало региональное СУ СК, двое мужчин, задолжавших бизнесмену крупную сумму денег, наняли киллера — двоюродного брата одного из них, в качестве вознаграждения пообещав трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Исполнитель ударил предпринимателя несколько раз ножом, после чего тот умер в больнице. Дела в отношении одного из предполагаемых организаторов и исполнителя направили в суд. В отношении второго организатора уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.