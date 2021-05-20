https://ria.ru/20210520/prisyazhnye-1733177306.html

В Рязани присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства

В Рязани присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства - РИА Новости, 20.05.2021

В Рязани присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства

Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства предпринимателя, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда, сообщил Рязанский областной суд. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:51

2021-05-20T17:51

2021-05-20T19:07

россия

рязанский областной суд

рязань

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РЯЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Присяжные оправдали обвиняемого в организации убийства предпринимателя, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда, сообщил Рязанский областной суд.Обвиняемому также вменялись хищения в особо крупном размере.Суд уточняет, что голоса присяжных разделились поровну, подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. "После обсуждения участниками уголовного процесса вердикта присяжных заседателей профессиональным судьей будет вынесен оправдательный приговор", — отмечается на сайте суда.В пресс-службе суда РИА Новости пояснили, что речь идет об убийстве рязанского предпринимателя Александра Заварзина. Решение касается организации преступления, дело в отношении исполнителя будет рассматриваться также Рязанским областным судом.Убийство произошло в феврале 2018 года. Как ранее сообщало региональное СУ СК, двое мужчин, задолжавших бизнесмену крупную сумму денег, наняли киллера — двоюродного брата одного из них, в качестве вознаграждения пообещав трудоустройство на высокооплачиваемую работу в Москве. Исполнитель ударил предпринимателя несколько раз ножом, после чего тот умер в больнице. Дела в отношении одного из предполагаемых организаторов и исполнителя направили в суд. В отношении второго организатора уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

https://ria.ru/20210405/furgal-1604245273.html

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россия, рязанский областной суд, рязань, происшествия