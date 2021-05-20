https://ria.ru/20210520/primore-1733080470.html

В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского

В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского - РИА Новости, 20.05.2021

В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского

Житель приморского Дальнереченска, ранивший полицейского из травматического пистолета, задержан и взят под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:22

2021-05-20T10:22

2021-05-20T10:22

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, ранивший полицейского из травматического пистолета, задержан и взят под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.По информации полиции, в ночь с 17 на 18 мая на железнодорожной станции Дальнереченск Приморского края сотрудники транспортной полиции пресекли драку между молодыми людьми: одного из участников задержали, остальные скрылись. По пути в линейный пункт полиции 28-летний мужчина попытался вырваться, ударив полицейского по лицу. В этот момент к правоохранителям подбежал другой участник драки, угрожая травматическим пистолетом. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух."Проигнорировав требования полицейского, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Одна из пуль попала в ногу транспортного полицейского. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейский доставлен в медицинское учреждение. В течение суток сотрудниками ЛО МВД России на станции Уссурийск нападавший был задержан", - говорится в сообщении.Отмечается, что им оказался неоднократно судимый 24-летний житель Дальнереченска. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела по ч.1, 2 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.В полиции уточняют, что стрелявший 24-летний подозреваемый заключен под стражу, второй фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Жизни и здоровью полицейского в настоящий момент ничего не угрожает.

https://ria.ru/20201225/khimki-1590910875.html

https://ria.ru/20200429/1570741478.html

россия

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, уссурийск, происшествия