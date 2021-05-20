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В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского
В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского - РИА Новости, 20.05.2021
В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского
Житель приморского Дальнереченска, ранивший полицейского из травматического пистолета, задержан и взят под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:22
2021-05-20T10:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, ранивший полицейского из травматического пистолета, задержан и взят под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.По информации полиции, в ночь с 17 на 18 мая на железнодорожной станции Дальнереченск Приморского края сотрудники транспортной полиции пресекли драку между молодыми людьми: одного из участников задержали, остальные скрылись. По пути в линейный пункт полиции 28-летний мужчина попытался вырваться, ударив полицейского по лицу. В этот момент к правоохранителям подбежал другой участник драки, угрожая травматическим пистолетом. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух."Проигнорировав требования полицейского, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Одна из пуль попала в ногу транспортного полицейского. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейский доставлен в медицинское учреждение. В течение суток сотрудниками ЛО МВД России на станции Уссурийск нападавший был задержан", - говорится в сообщении.Отмечается, что им оказался неоднократно судимый 24-летний житель Дальнереченска. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела по ч.1, 2 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.В полиции уточняют, что стрелявший 24-летний подозреваемый заключен под стражу, второй фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Жизни и здоровью полицейского в настоящий момент ничего не угрожает.
https://ria.ru/20201225/khimki-1590910875.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, уссурийск, происшествия

В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского

10:22 20.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, ранивший полицейского из травматического пистолета, задержан и взят под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.
По информации полиции, в ночь с 17 на 18 мая на железнодорожной станции Дальнереченск Приморского края сотрудники транспортной полиции пресекли драку между молодыми людьми: одного из участников задержали, остальные скрылись. По пути в линейный пункт полиции 28-летний мужчина попытался вырваться, ударив полицейского по лицу. В этот момент к правоохранителям подбежал другой участник драки, угрожая травматическим пистолетом. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух.
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"Проигнорировав требования полицейского, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Одна из пуль попала в ногу транспортного полицейского. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейский доставлен в медицинское учреждение. В течение суток сотрудниками ЛО МВД России на станции Уссурийск нападавший был задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что им оказался неоднократно судимый 24-летний житель Дальнереченска. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела по ч.1, 2 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В полиции уточняют, что стрелявший 24-летний подозреваемый заключен под стражу, второй фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Жизни и здоровью полицейского в настоящий момент ничего не угрожает.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайУссурийскПроисшествия
 
 
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