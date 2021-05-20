В Приморье задержали мужчину, стрелявший в полицейского
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Житель приморского Дальнереченска, ранивший полицейского из травматического пистолета, задержан и взят под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.
По информации полиции, в ночь с 17 на 18 мая на железнодорожной станции Дальнереченск Приморского края сотрудники транспортной полиции пресекли драку между молодыми людьми: одного из участников задержали, остальные скрылись. По пути в линейный пункт полиции 28-летний мужчина попытался вырваться, ударив полицейского по лицу. В этот момент к правоохранителям подбежал другой участник драки, угрожая травматическим пистолетом. Полицейский произвел предупредительный выстрел в воздух.
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"Проигнорировав требования полицейского, мужчина выстрелил в сторону правоохранителей. Одна из пуль попала в ногу транспортного полицейского. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Полицейский доставлен в медицинское учреждение. В течение суток сотрудниками ЛО МВД России на станции Уссурийск нападавший был задержан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что им оказался неоднократно судимый 24-летний житель Дальнереченска. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела по ч.1, 2 ст.318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В полиции уточняют, что стрелявший 24-летний подозреваемый заключен под стражу, второй фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Жизни и здоровью полицейского в настоящий момент ничего не угрожает.
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