https://ria.ru/20210520/prekraschenie-1733215927.html
МИД Палестины прокомментировал прекращение огня Израилем
МИД Палестины прокомментировал прекращение огня Израилем - РИА Новости, 20.05.2021
МИД Палестины прокомментировал прекращение огня Израилем
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что был бы рад прекращению огня Израилем, но этого недостаточно, ключевой вопрос – Иерусалим. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:03
2021-05-20T23:03
2021-05-20T23:03
рияд аль-малики
генеральная ассамблея оон
иерусалим
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ООН, 20 мая - РИА Новости. Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что был бы рад прекращению огня Израилем, но этого недостаточно, ключевой вопрос – Иерусалим.Ранее израильские СМИ сообщили, что кабинет министров по вопросам безопасности принял решение о прекращении огня в секторе Газа."Израиль, как всегда, старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны. И, возможно, они пойдут на одностороннее прекращение огня. Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится", - сказал аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине."Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, - Иерусалим", - подчеркнул министр.По его словам, палестинская сторона "не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты".Он напомнил о политике выселений, которую проводят израильские власти, и обвинил их в желании "стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим", лишив его мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/izrail-1733214820.html
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рияд аль-малики, генеральная ассамблея оон, иерусалим, оон, палестина, израиль, в мире
ООН, 20 мая - РИА Новости.
Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики
заявил, что был бы рад прекращению огня Израилем
, но этого недостаточно, ключевой вопрос – Иерусалим
.
Ранее израильские СМИ сообщили, что кабинет министров по вопросам безопасности принял решение о прекращении огня в секторе Газа.
"Израиль, как всегда, старается избегать совместного прекращения огня, чтобы не выразить признания другой стороны. И, возможно, они пойдут на одностороннее прекращение огня. Это хорошо, что эта бойня, эта агрессия, это нападение прекратится", - сказал аль-Малики, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН
по Израилю и Палестине
.
"Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало. Этого совсем недостаточно. Основная проблема, с которой начался весь этот эпизод, - Иерусалим", - подчеркнул министр.
По его словам, палестинская сторона "не может забыть Иерусалим, святые места, большую мечеть, которые оскверняли ежедневно израильские солдаты".
Он напомнил о политике выселений, которую проводят израильские власти, и обвинил их в желании "стереть многокультурный, мультирелигиозный характер города Иерусалим", лишив его мусульманского, палестинского, арабского, христианского характера.