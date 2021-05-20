https://ria.ru/20210520/pravila-1733124534.html

Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря - РИА Новости, 20.05.2021

Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:38

2021-05-20T13:38

2021-05-20T14:23

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

россия

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.По условиям программы возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении.Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.Отмечается, что утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин. На решение этой задачи выделено 5 миллиардов рублей.Выступая на заседании правительства, Мишустин также поручил учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания 19 мая, в том числе о кешбэке на уже приобретенные путевки для детей.По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо – представить предложения по увеличению финансирования.

https://ria.ru/20210517/keshbek-1732706572.html

https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html

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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество