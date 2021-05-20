Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/pravila-1733124534.html
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря - РИА Новости, 20.05.2021
Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:38
2021-05-20T14:23
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
россия
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733117130_0:312:3022:2011_1920x0_80_0_0_1bb328c1b2bf0106cc1442dd2766baa4.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.По условиям программы возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении.Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.Отмечается, что утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин. На решение этой задачи выделено 5 миллиардов рублей.Выступая на заседании правительства, Мишустин также поручил учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания 19 мая, в том числе о кешбэке на уже приобретенные путевки для детей.По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо – представить предложения по увеличению финансирования.
https://ria.ru/20210517/keshbek-1732706572.html
https://ria.ru/20210427/otdykh-1730118826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733117130_129:529:2155:2048_1920x0_80_0_0_a01095839ad1050ebe6792560a97366c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество

Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

13:38 20.05.2021 (обновлено: 14:23 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.
По условиям программы возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 19:40
На кешбэк за путевки в детские лагеря выделили пять миллиардов рублей
Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.
Отмечается, что утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин. На решение этой задачи выделено 5 миллиардов рублей.
Дети из Амурской области прибыли на отдых во Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:17
В Кремле разъяснили механизм кешбэка на детские путевки
Выступая на заседании правительства, Мишустин также поручил учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания 19 мая, в том числе о кешбэке на уже приобретенные путевки для детей.
По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо – представить предложения по увеличению финансирования.
 
Социальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхРоссияМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния