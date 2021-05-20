Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря
13:38 20.05.2021 (обновлено: 14:23 20.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости/Прайм. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря, программа будет действовать с 25 мая до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба кабмина.
По условиям программы возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путёвок в детские лагеря. Вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путёвку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней, говорится в сообщении.
Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. Список регионов – участников программы определит Ростуризм.
Отмечается, что утверждённые правила учитывают ранее принятые решения по запуску программы повышения доступности детского отдыха. Обратить на это внимание в послании Федеральному Собранию поручил президент России Владимир Путин. На решение этой задачи выделено 5 миллиардов рублей.
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Выступая на заседании правительства, Мишустин также поручил учесть все замечания президента, которые прозвучали во время совещания по вопросам реализации послания 19 мая, в том числе о кешбэке на уже приобретенные путевки для детей.
По словам премьера, нужно в короткие сроки разработать механизм, чтобы возместить людям, которые уже приобрели путевки для детей в летний лагерь, потраченные средства. И если необходимо – представить предложения по увеличению финансирования.