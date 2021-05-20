В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
12:47 20.05.2021 (обновлено: 14:17 20.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кремль воспринял слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 как позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, изменение позиции Белого дома "не создает дополнительных препятствий".
"Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект", — отметил Песков.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов "Фортуна" и "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, газопровод готов на 95%. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.