https://ria.ru/20210520/potok-1733110182.html

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2"

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2"

Кремль воспринял слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 как позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:47

2021-05-20T12:47

2021-05-20T14:17

россия

nord stream 2 ag

энтони блинкен

дмитрий песков

сша

в мире

экономика

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кремль воспринял слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 как позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, изменение позиции Белого дома "не создает дополнительных препятствий".Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов "Фортуна" и "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, газопровод готов на 95%. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что на 17 мая оставалось уложить 80 километров.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210519/kurs-1732986781.html

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россия, nord stream 2 ag, энтони блинкен, дмитрий песков, сша, в мире, экономика, северный поток — 2