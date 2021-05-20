Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/potok-1733110182.html
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
Кремль воспринял слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 как позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:47
2021-05-20T14:17
россия
nord stream 2 ag
энтони блинкен
дмитрий песков
сша
в мире
экономика
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754136_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8bed49a39a44ab8b2d6c07cbdbb5579f.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кремль воспринял слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 как позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, изменение позиции Белого дома "не создает дополнительных препятствий".Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов "Фортуна" и "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, газопровод готов на 95%. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что на 17 мая оставалось уложить 80 километров.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210519/kurs-1732986781.html
https://ria.ru/20210520/potok-1733069056.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754136_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cca8afc1221abfe0ca55d36e2fbda488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, nord stream 2 ag, энтони блинкен, дмитрий песков, сша, в мире, экономика, северный поток — 2

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о "Северном потоке — 2"

12:47 20.05.2021 (обновлено: 14:17 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кремль воспринял слова госсекретаря США Энтони Блинкена о приостановке санкций против Nord Stream 2 как позитивный сигнал, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, изменение позиции Белого дома "не создает дополнительных препятствий".
"Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект", — отметил Песков.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против компании Nord Stream 2 AG, ее главы и сотрудников.
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
Вчера, 16:24
Названа причина смены курса США по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020-го силами уже российских судов "Фортуна" и "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, газопровод готов на 95%. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
09:06
В бундестаге оценили заявление Блинкена по "Северному потоку — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGЭнтони БлинкенДмитрий ПесковСШАВ миреЭкономикаСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния