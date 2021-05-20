https://ria.ru/20210520/potok-1733069056.html

В бундестаге оценили заявление Блинкена по "Северному потоку — 2"

В бундестаге оценили заявление Блинкена по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

В бундестаге оценили заявление Блинкена по "Северному потоку — 2"

Впервые после окончания Второй мировой войны Германия смогла защитить свои интересы от трансатлантического партнера и успешно дать отпор США по вопросу о... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:06

2021-05-20T09:06

2021-05-20T09:06

вальдемар гердт

россия

allseas

матиас крузе

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

балтийское море

газпром

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БЕРЛИН, 20 мая – РИА Новости. Впервые после окончания Второй мировой войны Германия смогла защитить свои интересы от трансатлантического партнера и успешно дать отпор США по вопросу о санкциях в отношении газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике."Речь идет о политическом торге, и сегодня мы, наконец, услышали о том, что наш немецкий нарратив воспринят в Вашингтоне. Дальнейшее давление на Россию сблизит ее с Китаем, и это может стать серьезной проблемой для США. Давление на Германию бессмысленно - "Северный поток 2" будет достроен, у нас нет альтернативы, немцы будут работать с русскими. Германия смогла защитить свои национальные интересы - это, по-моему, первый случай в послевоенное время, когда Берлин смог, хоть не до конца, дать отпор и успешно отстоять интересы собственного народа, показать, что является суверенным государством", - сказал Гердт."К счастью, в США нашлись на сегодняшний день трезвые головы, которые начали более прагматически думать о будущем мироустройстве. Речь идет об энергобезопасности ФРГ и ЕС, что в США ранее вообще не принимали во внимание", - добавил парламентарий. Решение о сохранении некоторых санкций, например, против российских судов-трубоукладчиков, Гердт назвал "желанием еще немного побренчать оружием" со стороны США.По словам Гердта, несмотря на крепкие связи между США и Германией, Берлин до сих пор остается "в ранге далеко не равноправного партнера" Вашингтона. Послевоенная структура, в которой Германия занимала зависимое положение от США, сохраняется до сих пор, мирный договор с западными партнерами не подписан - в отличие от договора с Россией. Идеологический контроль из Вашингтона сохраняется и в связи со "страхом возрождения экономической и военно-политической мощи Германии", считает депутат."Сейчас мы видим первый росток новой немецкой суверенности. Это произошло не в последнюю очередь и потому, что в новой администрации в США поняли, что перегнули палку. "Северный поток 2" - это не каприз, он необходим немецкой экономики. Он дешевле, экологичнее, практичнее, чем все другие варианты энергообеспечения. Нет никаких аргументов против этого проекта, кроме волюнтаристских указаний Вашингтона: делайте так, как вам говорят. Если это давление будет продолжено - не исключено, что политический курс Берлина сменится на более пророссийский. И в этом случае США получили бы мощное противодействие со стороны Китая при отсутствии опоры в Европейском союзе и со стороны Москвы", - сказал депутат.Он не исключил, что после такого шага антироссийские силы в США "попытаются отыграть назад" решения, давление может быть перенесено на другие международные проекты при участии России, однако "вектор начинает меняться, и это очень положительный сигнал"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

https://ria.ru/20210519/gazoprovod-1732981266.html

https://ria.ru/20210519/kurs-1732986781.html

https://ria.ru/20210518/otnosheniya-1732837825.html

россия

балтийское море

сша

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