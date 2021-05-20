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МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше
МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше - РИА Новости, 20.05.2021
МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше
Польша вопреки договоренностям с РФ уничтожила в последние годы 449 мемориалов советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:04
2021-05-20T15:28
михаил богданов
в мире
россия
польша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Польша вопреки договоренностям с РФ уничтожила в последние годы 449 мемориалов советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Кроме того, отметил он, эти действия противоречат конкретному перечню мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши, составленному российской и польской сторонами в 1997 году."Этот документ насчитывал 561 объект. Сейчас, по данным нашего посольства в Варшаве на 31 марта этого года, в этом иностранном государстве сохранилось только 112 из этих объектов. То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", - отметил Богданов.
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михаил богданов, в мире, россия, польша

МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше

15:04 20.05.2021 (обновлено: 15:28 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве
Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Польша вопреки договоренностям с РФ уничтожила в последние годы 449 мемориалов советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Фактически игнорируются (многими странами) межгосударственные договоренности. Самим ярким примером такого подхода является Польша, где власти выдумали концепцию так называемых "символических памятников, подлежащих декоммунизации". И это несмотря на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших двух стран - РФ и Республики Польша - о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 24 февраля 1994 года", - заявил Богданов, выступая на заседании оргкомитета "Победа".
Кроме того, отметил он, эти действия противоречат конкретному перечню мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши, составленному российской и польской сторонами в 1997 году.
"Этот документ насчитывал 561 объект. Сейчас, по данным нашего посольства в Варшаве на 31 марта этого года, в этом иностранном государстве сохранилось только 112 из этих объектов. То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", - отметил Богданов.
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