https://ria.ru/20210520/polsha-1733143970.html

МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше

МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше - РИА Новости, 20.05.2021

МИД назвал число уничтоженных мемориалов советским солдатам в Польше

Польша вопреки договоренностям с РФ уничтожила в последние годы 449 мемориалов советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:04

2021-05-20T15:04

2021-05-20T15:28

михаил богданов

в мире

россия

польша

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Польша вопреки договоренностям с РФ уничтожила в последние годы 449 мемориалов советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Кроме того, отметил он, эти действия противоречат конкретному перечню мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши, составленному российской и польской сторонами в 1997 году."Этот документ насчитывал 561 объект. Сейчас, по данным нашего посольства в Варшаве на 31 марта этого года, в этом иностранном государстве сохранилось только 112 из этих объектов. То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", - отметил Богданов.

https://ria.ru/20210520/putin-1733146694.html

россия

польша

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2021

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михаил богданов, в мире, россия, польша