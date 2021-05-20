https://ria.ru/20210520/podrostok-1733070667.html

В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков

В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков - РИА Новости, 20.05.2021

В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков

Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:23

2021-05-20T09:23

2021-05-20T09:23

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе несовершеннолетнего, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, 28 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на первом этаже в подъезде дома по улице Бабушкина в городе Артеме, в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих из них. Во время конфликта он сходил домой, где взял нож. После этого вернулся на место конфликта и во время ссоры нанес удары ножом двум присутствующим, один из которых был несовершеннолетний", - сообщает следствие.Возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СУСК.

https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html

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россия, приморский край, происшествия