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В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков
В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков - РИА Новости, 20.05.2021
В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков
Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:23
2021-05-20T09:23
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе несовершеннолетнего, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, 28 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на первом этаже в подъезде дома по улице Бабушкина в городе Артеме, в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих из них. Во время конфликта он сходил домой, где взял нож. После этого вернулся на место конфликта и во время ссоры нанес удары ножом двум присутствующим, один из которых был несовершеннолетний", - сообщает следствие.Возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СУСК.
https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html
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россия, приморский край, происшествия

В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков

09:23 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе несовершеннолетнего, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 28 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на первом этаже в подъезде дома по улице Бабушкина в городе Артеме, в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих из них. Во время конфликта он сходил домой, где взял нож. После этого вернулся на место конфликта и во время ссоры нанес удары ножом двум присутствующим, один из которых был несовершеннолетний", - сообщает следствие.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 12:59
В Ингушетии подросток случайно ранил сверстника из ружья
Возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СУСК.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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