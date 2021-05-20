https://ria.ru/20210520/podrostok-1733070667.html
В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков
В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков - РИА Новости, 20.05.2021
В Приморье будут судить подростка, ранившего ножом своих обидчиков
Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:23
2021-05-20T09:23
2021-05-20T09:23
россия
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Подросток в Приморье предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе несовершеннолетнего, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, 28 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на первом этаже в подъезде дома по улице Бабушкина в городе Артеме, в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих из них. Во время конфликта он сходил домой, где взял нож. После этого вернулся на место конфликта и во время ссоры нанес удары ножом двум присутствующим, один из которых был несовершеннолетний", - сообщает следствие.Возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СУСК.
https://ria.ru/20210516/oruzhie-1732513904.html
https://ria.ru/20210517/dtp-1732605119.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости.
Подросток в Приморье
предстанет перед судом по обвинению в том, что в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих, в том числе несовершеннолетнего, сообщает региональное СУСК РФ
.
"По версии следствия, 28 ноября 2020 года обвиняемый, находясь на первом этаже в подъезде дома по улице Бабушкина в городе Артеме, в ходе конфликта с компанией из нескольких человек ножом ранил двоих из них. Во время конфликта он сходил домой, где взял нож. После этого вернулся на место конфликта и во время ссоры нанес удары ножом двум присутствующим, один из которых был несовершеннолетний", - сообщает следствие.
Возбуждено дело по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отмечает СУСК.