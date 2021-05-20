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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733210208.html
Семейный бизнес в Рязанской области получает всестороннюю поддержку
Семейный бизнес в Рязанской области получает всестороннюю поддержку - РИА Новости, 20.05.2021
Семейный бизнес в Рязанской области получает всестороннюю поддержку
Власти Рязанской области оказывают семейному бизнесу всестороннюю поддержку, которая ведется как в рамках национальных проектов, так и по линии региональных... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:43
2021-05-20T21:43
рязанская область
елена дыбова
россия
николай любимов
торгово-промышленная палата рф
рязань
рязанская область
экономика
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти Рязанской области оказывают семейному бизнесу всестороннюю поддержку, которая ведется как в рамках национальных проектов, так и по линии региональных институтов развития, заявил губернатор Николай Любимов на первом заседании Всероссийского семейного совета.Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, прошло в Рязани. В нем приняли участие более 80 семейных компаний из разных регионов страны, которые являются участниками проекта "100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России". Совет обсудил актуальные вопросы приоритетов развития семейного бизнеса и предпринимательства, меры государственной поддержки, преференций и инфраструктурных возможностей Рязанской области.Любимов подчеркнул важность той работы по поддержке семейного предпринимательства, которую ведет ТПП России совместно с региональной торгово-промышленной палатой. По его словам, семейный совет является хорошей площадкой для укрепления предпринимательского сообщества, конструктивного диалога, обмена позитивным опытом, перспективными идеями, а также для выработки конкретных предложений по решению существующих проблем."Для нас важно, чтобы люди находили в себе силы и желание заниматься таким бизнесом, в который вовлекается большинство членов семьи и где все вместе на высоком доверии занимаются одним делом и сами себя обеспечивают. А если это еще и поддерживается государством, то это дело становиться вести легче и приятнее", – сказал Любимов.Глава региона привел в пример ряд успешных рязанских семейных компаний, подчеркнув, что в Рязанской области этому направлению уделяется повышенное внимание."Мы стараемся оказывать поддержку семейному бизнесу и в рамках национальных проектов, и по линии региональных институтов развития в формате "одного окна". Бизнес может воспользоваться услугами по сертификации продукции и услуг, по организации участия в выставках и размещению на маркетплейсах, может пройти обучение. Самыми востребованными видами поддержки для субъектов МСП являются меры финансового стимулирования: растут объемы предоставления займов субъектам МСП и гарантийной поддержки", – пояснил глава региона.В ходе рабочей встречи с Николаем Любимовым вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова отметила, что регион выбран местом проведения первого заседания Всероссийского семейного совета целенаправленно."Мы вам благодарны за то, что Рязанская область и, прежде всего, вы, как губернатор, всегда очень активно поддерживаете нашу идею о том, что необходимо развивать семейный бизнес. Еще несколько лет назад она казалась фантастической. Сейчас, благодаря всем принятым последовательным шагам, поддержке государства, президента РФ, семейное предпринимательство – это состоявшийся факт. Очень важно дать людям возможность зарабатывать самим, на своих детей, заниматься любимым делом, быть успешными во всех смыслах", – сказала Дыбова.Губернатор поблагодарил вице-президента ТПП России за большое внимание к Рязанской области."Мы действительно стараемся поддерживать семейный бизнес, малое и среднее предпринимательство в целом. Это то, чем занимается торгово-промышленная палата в рамках всей страны. Важно, что усилия ТПП РФ и наша поддержка со стороны региона вселяет в людей уверенность в том, что нужно и можно успешно заниматься семейным бизнесом", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20210518/tekhnologii-1732850204.html
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елена дыбова, россия, николай любимов, торгово-промышленная палата рф, рязань, рязанская область, экономика

Семейный бизнес в Рязанской области получает всестороннюю поддержку

21:43 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Власти Рязанской области оказывают семейному бизнесу всестороннюю поддержку, которая ведется как в рамках национальных проектов, так и по линии региональных институтов развития, заявил губернатор Николай Любимов на первом заседании Всероссийского семейного совета.
Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, прошло в Рязани. В нем приняли участие более 80 семейных компаний из разных регионов страны, которые являются участниками проекта "100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России". Совет обсудил актуальные вопросы приоритетов развития семейного бизнеса и предпринимательства, меры государственной поддержки, преференций и инфраструктурных возможностей Рязанской области.
Любимов подчеркнул важность той работы по поддержке семейного предпринимательства, которую ведет ТПП России совместно с региональной торгово-промышленной палатой. По его словам, семейный совет является хорошей площадкой для укрепления предпринимательского сообщества, конструктивного диалога, обмена позитивным опытом, перспективными идеями, а также для выработки конкретных предложений по решению существующих проблем.
"Для нас важно, чтобы люди находили в себе силы и желание заниматься таким бизнесом, в который вовлекается большинство членов семьи и где все вместе на высоком доверии занимаются одним делом и сами себя обеспечивают. А если это еще и поддерживается государством, то это дело становиться вести легче и приятнее", – сказал Любимов.
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"Мы стараемся оказывать поддержку семейному бизнесу и в рамках национальных проектов, и по линии региональных институтов развития в формате "одного окна". Бизнес может воспользоваться услугами по сертификации продукции и услуг, по организации участия в выставках и размещению на маркетплейсах, может пройти обучение. Самыми востребованными видами поддержки для субъектов МСП являются меры финансового стимулирования: растут объемы предоставления займов субъектам МСП и гарантийной поддержки", – пояснил глава региона.
В ходе рабочей встречи с Николаем Любимовым вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова отметила, что регион выбран местом проведения первого заседания Всероссийского семейного совета целенаправленно.
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Губернатор поблагодарил вице-президента ТПП России за большое внимание к Рязанской области.
"Мы действительно стараемся поддерживать семейный бизнес, малое и среднее предпринимательство в целом. Это то, чем занимается торгово-промышленная палата в рамках всей страны. Важно, что усилия ТПП РФ и наша поддержка со стороны региона вселяет в людей уверенность в том, что нужно и можно успешно заниматься семейным бизнесом", - сказал глава региона.

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