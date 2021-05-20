https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733172022.html

Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса

Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.05.2021

Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса

Разработанный в прошлом году властями Вологодской области план стимулирования региональной экономики и позволивший сохранить занятость и объем валового... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:27

2021-05-20T17:27

2021-05-20T17:27

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

экономика

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ВОЛОГДА, 20 мая – РИА Новости. Разработанный в прошлом году властями Вологодской области план стимулирования региональной экономики и позволивший сохранить занятость и объем валового регионального продукта будет продлен и дополнен в текущем году, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.Глава региона отметил, что уровень занятости в 2020 году составил 98,9% к докризисному 2019 году, а количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось только на 5%, это меньше, чем ожидали власти.По словам губернатора, все мероприятия по поддержке бизнеса, реализованные в регионе в прошлом году, будут продлены и на текущий год. Кроме того, он объявил о новых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий. В их числе гранты до 500 тысяч рублей для социальных предпринимателей и льготные кредиты в 1% годовых для предприятий общественного питания, субсидирование затрат на транспортировку продукции на экспорт​ и льготные займы на реализацию проектов в лесном комплексе.

https://ria.ru/20210517/remont-1732668503.html

вологодская область

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вологодская область, олег кувшинников, экономика