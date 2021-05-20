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Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса
Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Вологодчины продлят региональные меры поддержки бизнеса
Разработанный в прошлом году властями Вологодской области план стимулирования региональной экономики и позволивший сохранить занятость и объем валового... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:27
2021-05-20T17:27
2021-05-20T17:27
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
экономика
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ВОЛОГДА, 20 мая – РИА Новости. Разработанный в прошлом году властями Вологодской области план стимулирования региональной экономики и позволивший сохранить занятость и объем валового регионального продукта будет продлен и дополнен в текущем году, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.Глава региона отметил, что уровень занятости в 2020 году составил 98,9% к докризисному 2019 году, а количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось только на 5%, это меньше, чем ожидали власти.По словам губернатора, все мероприятия по поддержке бизнеса, реализованные в регионе в прошлом году, будут продлены и на текущий год. Кроме того, он объявил о новых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий. В их числе гранты до 500 тысяч рублей для социальных предпринимателей и льготные кредиты в 1% годовых для предприятий общественного питания, субсидирование затрат на транспортировку продукции на экспорт и льготные займы на реализацию проектов в лесном комплексе.
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вологодская область, олег кувшинников, экономика
ВОЛОГДА, 20 мая – РИА Новости.
Разработанный в прошлом году властями Вологодской области
план стимулирования региональной экономики и позволивший сохранить занятость и объем валового регионального продукта будет продлен и дополнен в текущем году, сообщил губернатор области Олег Кувшинников
.
"Меры поддержки бизнеса, которые мы ввели на региональном уровне для снижения налоговой нагрузки на предприятия, дали тот эффект, который мы и ожидали: нам удалось сохранить занятость, потенциал малого и среднего бизнеса и даже увеличить объем валового регионального продукта. Он составил в 2020 году 636 миллиардов рублей против 630 миллиардов в 2019 году",- сказал Кувшинников, выступая в четверг на областном бизнес-форуме.
Глава региона отметил, что уровень занятости в 2020 году составил 98,9% к докризисному 2019 году, а количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось только на 5%, это меньше, чем ожидали власти.
"Уровень безработицы по результатам 2020 года у нас составил 6,1%, что выше показателя 2019 года всего на 1,6%. А среднемесячная заработная плата составила почти 43 тысячи рублей в номинальном выражении, рост – 8%. Если говорить о реальной зарплате, то она выросла на 4%, тогда как рост зарплаты в среднем по стране в 2020 году составил 2,5%", - сказал глава региона.
По словам губернатора, все мероприятия по поддержке бизнеса, реализованные в регионе в прошлом году, будут продлены и на текущий год. Кроме того, он объявил о новых мерах по поддержке малого и среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий. В их числе гранты до 500 тысяч рублей для социальных предпринимателей и льготные кредиты в 1% годовых для предприятий общественного питания, субсидирование затрат на транспортировку продукции на экспорт и льготные займы на реализацию проектов в лесном комплексе.