https://ria.ru/20210520/plan-1733123382.html

В США рассказали о секретном плане нападения на Калининград

В США рассказали о секретном плане нападения на Калининград - РИА Новости, 20.05.2021

В США рассказали о секретном плане нападения на Калининград

У Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России, пишет National Interest. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:30

2021-05-20T13:30

2021-05-20T15:48

россия

gps

ввс сша

с-400 «триумф»

министерство обороны сша

нато

вашингтон (город)

калининград

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Стал известен секретный план нападения США на Калининград

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России, пишет National Interest. Автор статьи Дэвид Акс напомнил, что Калининград, будучи российским полуэксклавом, буквально "ощетинился" зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами "Оникс" и "Искандерами". Благодаря этому региону Россия представляет угрозу для войск НАТО "в радиусе сотен миль", продолжил он.Из-за этого в Вашингтоне постоянно обдумывают, как "сломать" Калининград, заявил командующий группировкой американских ВВС в Европе генерал Джеффри Харригян. По его мнению, это будет "многоуровневая, очень своевременная и эффективная атака". Как предположила журналистка Сидни Фридберг, речь идет об одновременном нападении с земли, моря, воздуха, а также в киберпространстве.Авиация, корабли и подводные лодки нанесут удар крылатыми ракетами большой дальности. Сухопутные войска также применят ракетный обстрел. Задачей хакеров будет нарушить работу систем связи, после чего стелс-истребители и бомбардировщики-невидимки должны прорваться через уцелевшие оборонительные сооружения и сбросить бомбы с наведением по GPS. Такую тактику Фридберг назвала "симфонией насилия для разрушения передовой обороны".

https://ria.ru/20210520/strakh-1733085773.html

россия

вашингтон (город)

калининград

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россия, gps, ввс сша, с-400 «триумф», министерство обороны сша, нато, вашингтон (город), калининград