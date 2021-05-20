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Россиянин попал в плен к пиратам у побережья Ганы
Россиянин попал в плен к пиратам у побережья Ганы - РИА Новости, 20.05.2021
Россиянин попал в плен к пиратам у побережья Ганы
Пираты напали на рыболовецкое судно Atlantic Princess недалеко от побережья Ганы и похитили пять членов экипажа, среди которых есть россиянин, сообщается на... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:50
2021-05-20T18:58
россия
гана
китай
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пираты напали на рыболовецкое судно Atlantic Princess недалеко от побережья Ганы и похитили пять членов экипажа, среди которых есть россиянин, сообщается на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.Команда корабля, как отмечается в твиттер-аккаунте предприятия, состоит также из граждан Кореи и Китая.Инцидент произошел в среду, в 19:30 по времени UTC (22:30 по московскому), в 65 морских милях к югу от города Тема.По данным портала, пять вооруженных людей забрались на Atlantic Princess и взяли под свой контроль. Пираты отплыли к югу на расстояние около ста морских миль, после чего покинули судно.Позднее российское посольство подтвердило РИА Новости, что гражданин страны был похищен у берегов Ганы. Дипломаты находятся в контакте с МИД республики.В Гвинейском заливе нередко происходят нападения на танкеры разных стран, этот регион считается опасным для моряков.
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россия, гана, китай, в мире

Россиянин попал в плен к пиратам у побережья Ганы

16:50 20.05.2021 (обновлено: 18:58 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пираты напали на рыболовецкое судно Atlantic Princess недалеко от побережья Ганы и похитили пять членов экипажа, среди которых есть россиянин, сообщается на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности.
Команда корабля, как отмечается в твиттер-аккаунте предприятия, состоит также из граждан Кореи и Китая.
Инцидент произошел в среду, в 19:30 по времени UTC (22:30 по московскому), в 65 морских милях к югу от города Тема.
По данным портала, пять вооруженных людей забрались на Atlantic Princess и взяли под свой контроль. Пираты отплыли к югу на расстояние около ста морских миль, после чего покинули судно.
Позднее российское посольство подтвердило РИА Новости, что гражданин страны был похищен у берегов Ганы. Дипломаты находятся в контакте с МИД республики.
В Гвинейском заливе нередко происходят нападения на танкеры разных стран, этот регион считается опасным для моряков.
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