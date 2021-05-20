https://ria.ru/20210520/peskov-1733111333.html

Идею по рабочим местам для осужденных надо обсуждать, заявил Песков

Идею по рабочим местам для осужденных надо обсуждать, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2021

Идею по рабочим местам для осужденных надо обсуждать, заявил Песков

В Кремле пока нет позиции по инициативе главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова о расширении использования труда осужденных, заявил РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:50

2021-05-20T12:50

2021-05-20T13:02

россия

александр калашников

гулаг

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Кремле пока нет позиции по инициативе главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова о расширении использования труда осужденных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что идею надо обсуждать и анализировать.Ранее Калашников предложил активнее использовать заключенных для работы в России, куда сейчас приглашают трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Он также сообщил, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек."Здесь никакой позиции я не могу озвучить. Это новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться. Но какой-то позиции по этому вопросу нет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать это предложение.

https://ria.ru/20210520/migranty-1733064470.html

россия

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россия, александр калашников, гулаг, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество