https://ria.ru/20210520/peremirie-1733217406.html
Каир направит в Палестину и Израиль делегации для утверждения перемирия
Каир направит в Палестину и Израиль делегации для утверждения перемирия - РИА Новости, 20.05.2021
Каир направит в Палестину и Израиль делегации для утверждения перемирия
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить на палестинские территории и в Израиль делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:46
2021-05-20T23:46
2021-05-20T23:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
абдель фаттах ас-сиси
египет
израиль
в мире
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КАИР, 20 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить на палестинские территории и в Израиль делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением перемирия, сообщает первый канал египетского телевидения.Ранее правительство Израиля объявило, что кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня."Президент Египта поручил направить на палестинские территории и в Израиль две делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением перемирия", - сообщает ТВ.Телеканал также сообщает, что "перемирие было достигнуто благодаря египетскому посредничеству".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, абдель фаттах ас-сиси, египет, израиль, в мире
КАИР, 20 мая - РИА Новости.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
поручил направить на палестинские территории и в Израиль
делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением перемирия, сообщает первый канал египетского телевидения.
Ранее правительство Израиля объявило, что кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта
по двустороннему прекращению огня.
"Президент Египта поручил направить на палестинские территории и в Израиль две делегации по вопросам безопасности для работы над утверждением перемирия", - сообщает ТВ.
Телеканал также сообщает, что "перемирие было достигнуто благодаря египетскому посредничеству".
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.