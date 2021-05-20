https://ria.ru/20210520/peremirie-1733216872.html

Всем палестинским группировкам сообщили о начале перемирия

Всем палестинским группировкам сообщили о начале перемирия - РИА Новости, 20.05.2021

Всем палестинским группировкам сообщили о начале перемирия

Все палестинские группировки получили через Каир заверение Израиля о начале перемирия с 02.00 по московскому времени 21 мая, заявил РИА Новости член политбюро... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T23:33

2021-05-20T23:33

2021-05-20T23:33

обострение палестино-израильского конфликта

палестина

израиль

в мире

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ГАЗА, 20 мая - РИА Новости. Все палестинские группировки получили через Каир заверение Израиля о начале перемирия с 02.00 по московскому времени 21 мая, заявил РИА Новости член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа.Ранее правительство Израиля объявило, что кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня."Все палестинские группировки получили сообщение от египетской стороны, в котором говорится, что перемирие наступит завтра в 02.00", - сказал член политбюро.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

https://ria.ru/20210520/prekraschenie-1733215927.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта, палестина, израиль, в мире