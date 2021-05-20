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В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку
В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку - РИА Новости, 20.05.2021
В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку
Полиция в США задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки, следует из заявления офиса... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T05:27
2021-05-20T05:27
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция в США задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки, следует из заявления офиса шерифа округа Эскамбиа.Ранее полиция округа разместила в Facebook видео от 18 мая, на котором видно, как мужчина выходит из автомобиля и пытается похитить девочку и затащить ее в машину. Ребенок, который, согласно сообщению полиции, ждал автобус, сумел оказать сопротивление и убежать.Позднее полиция сообщила, что нападавший был задержан, его обвиняют в попытке похищения ребенка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.Как отмечает газета Hill, шериф полиции округа заявил, что совершивший попытку похищения мужчина был вооружен ножом и имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей.
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флорида, сша, в мире

В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку

05:27 20.05.2021
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Eric Gay
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция в США задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки, следует из заявления офиса шерифа округа Эскамбиа.
Ранее полиция округа разместила в Facebook видео от 18 мая, на котором видно, как мужчина выходит из автомобиля и пытается похитить девочку и затащить ее в машину. Ребенок, который, согласно сообщению полиции, ждал автобус, сумел оказать сопротивление и убежать.
Позднее полиция сообщила, что нападавший был задержан, его обвиняют в попытке похищения ребенка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.
Как отмечает газета Hill, шериф полиции округа заявил, что совершивший попытку похищения мужчина был вооружен ножом и имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей.
 
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