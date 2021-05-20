https://ria.ru/20210520/pedofil-1733061661.html
В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку
В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку - РИА Новости, 20.05.2021
В США задержали мужчину, пытавшегося похитить 11-летнюю девочку
Полиция в США задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки, следует из заявления офиса... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T05:27
2021-05-20T05:27
2021-05-20T05:27
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_0:12:4909:2773_1920x0_80_0_0_526ed71c3c29788e0d52a3bd0e6f524e.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полиция в США задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки, следует из заявления офиса шерифа округа Эскамбиа.Ранее полиция округа разместила в Facebook видео от 18 мая, на котором видно, как мужчина выходит из автомобиля и пытается похитить девочку и затащить ее в машину. Ребенок, который, согласно сообщению полиции, ждал автобус, сумел оказать сопротивление и убежать.Позднее полиция сообщила, что нападавший был задержан, его обвиняют в попытке похищения ребенка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.Как отмечает газета Hill, шериф полиции округа заявил, что совершивший попытку похищения мужчина был вооружен ножом и имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей.
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150651/82/1506518238_439:0:4400:2971_1920x0_80_0_0_dc9812d41d640a4daba6355e77762cd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Полиция в США
задержала мужчину из штата Флорида
после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки, следует из заявления офиса шерифа округа Эскамбиа.
Ранее полиция округа разместила в Facebook видео от 18 мая, на котором видно, как мужчина выходит из автомобиля и пытается похитить девочку и затащить ее в машину. Ребенок, который, согласно сообщению полиции, ждал автобус, сумел оказать сопротивление и убежать.
Позднее полиция сообщила, что нападавший был задержан, его обвиняют в попытке похищения ребенка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.
Как отмечает газета Hill
, шериф полиции округа заявил, что совершивший попытку похищения мужчина был вооружен ножом и имеет криминальное прошлое, в частности сексуальные преступления против детей.