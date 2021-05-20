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Эксперт заявил об опасности сокращения популяции пчел для человечества
Эксперт заявил об опасности сокращения популяции пчел для человечества - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперт заявил об опасности сокращения популяции пчел для человечества
Три четверти продукции растениеводства в мире зависят от пчел и других опылителей, и сокращение их популяции может привести к падению качества и объемов... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:26
2021-05-20T12:26
новости - экология
пчелы
продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
фао
в мире
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РИМ, 20 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Три четверти продукции растениеводства в мире зависят от пчел и других опылителей, и сокращение их популяции может привести к падению качества и объемов производимого продовольствия, заявил РИА Новости эксперт по устойчивым продовольственным системам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Абрам Бикслер (Abram Bicksler).20 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодный Всемирный день пчел. Дата приурочена ко дню рождения словенского ученого Антона Янши – основоположника современного пчеловодства."Сегодня мы видим резкое сокращение численности пчел, опылителей и многих других насекомых. Оно вызывает тревогу, и остановить его необходимо через борьбу с использованием пестицидов, деградацией среды обитания, неустойчивой интенсификацией сельскохозяйственных систем, вредителями и патогенами, а также с изменением климата", - сказал Бикслер.По его словам, пчелы являются "одними из самых трудолюбивых созданий на Земле", которые веками работали на благо "людей, растений и планеты".Опыление положительно влияет на окружающую среду в целом, помогая сохранить биологическое разнообразие и хрупкие экологические системы, отметил эксперт ФАО, отметив вклад пчел и других в продовольственную безопасность в целом."Многие фрукты и овощи прямо или косвенно зависят от опыления. Арбуз, тыква, помидор, баклажан, папайя, апельсин, лайм, клубника, яблоко, манго и многие другие… От опылителей, таких как пчелы, птицы и летучие мыши, зависит 35% всей производимой в мире продукции растениеводства, в том числе урожайность 87 из 115 основных продовольственных культур, а также производство многих лекарственных препаратов растительного происхождения. Три четверти плодовых или семенных продовольственных культур во всем мире хотя бы отчасти нуждаются в опылителях", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.Как сообщала ФАО, численность пчел и других опылителей сокращается тревожными темпами в основном из-за интенсивных методов сельскохозяйственного производства, чрезмерного использования сельскохозяйственных химикатов и роста температур с изменением климата. Проведение Всемирного дня пчел позволит донести до широкой общественности информацию о важной роли опылителей в поддержании "здоровья человечества и планеты" и о том, что каждый может внести вклад в решение задачи по восстановлению численности и улучшению их состояния.Бикслер отмечает, что сокращение численности пчел и других опылителей может привести к падению объемов и качества растительных культур, а также смене рациона человека."Поскольку многие виды фруктов и овощей, на которые мы опираемся в плане питания, в некоторой степени зависят от опылителей в плане повышения урожайности и качества, в случае значительного сокращения количества опылителей мы можем стать более зависимыми от ветроопыляемых культур или культур, которые не зависят от них, так же от опыления животными", - сказал эксперт.Отвечая на вопрос, существует ли крайний срок для сохранения популяции пчел, Бикслер заявил, что, хотя эти временные рамки еще не установлены, "действия необходимо предпринять уже сейчас".Специалист ФАО также рассказал, что пандемия COVID-19 повлекла за собой серьезные последствия для сектора пчеловодства, сказавшись на производстве, рынке и, как следствие, на средствах существования пчеловодов.Всемирная организация отмечает, что пчеловодство предлагает достойные возможности для работы и получения доходов для граждан, находящихся в крайней нищете, включая женщин, молодежь и даже инвалидов. Пчеловоды играют важнейшую роль в борьбе с нищетой и неполноценным питанием, говорится в документах ФАО."Всемирный день пчел следует рассматривать как возможность призвать к глобальному сотрудничеству и солидарности, чтобы обеспечить первоочередное внимание угрозам продовольственной безопасности и средствам существования в сельском хозяйстве, деградации окружающей среды и защите опылителей. Это еще и повод повысить осведомленность о том, как каждый может изменить мир к лучшему, чтобы поддержать, восстановить и повысить роль опылителей. Слоган нынешнего года "Восстановление на качественно новом уровне для пчел" (Build back better for bees) означает поддержку мероприятий по восстановлению от COVID-19, которые уменьшают факторы, влияющие на биоразнообразие и утрату экосистем – и мы можем одновременно снизить риск от пандемии и защитить наши сообщества опылителей", - сказал Бикслер.
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новости - экология, пчелы, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон, фао, в мире

Эксперт заявил об опасности сокращения популяции пчел для человечества

12:26 20.05.2021
 
© Pixabay / Martin Tajmr Пчелы у улья
Пчелы у улья - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Pixabay / Martin Tajmr
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РИМ, 20 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Три четверти продукции растениеводства в мире зависят от пчел и других опылителей, и сокращение их популяции может привести к падению качества и объемов производимого продовольствия, заявил РИА Новости эксперт по устойчивым продовольственным системам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Абрам Бикслер (Abram Bicksler).
20 мая по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается ежегодный Всемирный день пчел. Дата приурочена ко дню рождения словенского ученого Антона Янши – основоположника современного пчеловодства.
"Сегодня мы видим резкое сокращение численности пчел, опылителей и многих других насекомых. Оно вызывает тревогу, и остановить его необходимо через борьбу с использованием пестицидов, деградацией среды обитания, неустойчивой интенсификацией сельскохозяйственных систем, вредителями и патогенами, а также с изменением климата", - сказал Бикслер.
По его словам, пчелы являются "одними из самых трудолюбивых созданий на Земле", которые веками работали на благо "людей, растений и планеты".
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Опыление положительно влияет на окружающую среду в целом, помогая сохранить биологическое разнообразие и хрупкие экологические системы, отметил эксперт ФАО, отметив вклад пчел и других в продовольственную безопасность в целом.
"Наше существование в буквальном смысле зависит от пчел и других опылителей", - подчеркнул Бикслер.
"Многие фрукты и овощи прямо или косвенно зависят от опыления. Арбуз, тыква, помидор, баклажан, папайя, апельсин, лайм, клубника, яблоко, манго и многие другие… От опылителей, таких как пчелы, птицы и летучие мыши, зависит 35% всей производимой в мире продукции растениеводства, в том числе урожайность 87 из 115 основных продовольственных культур, а также производство многих лекарственных препаратов растительного происхождения. Три четверти плодовых или семенных продовольственных культур во всем мире хотя бы отчасти нуждаются в опылителях", - сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Как сообщала ФАО, численность пчел и других опылителей сокращается тревожными темпами в основном из-за интенсивных методов сельскохозяйственного производства, чрезмерного использования сельскохозяйственных химикатов и роста температур с изменением климата. Проведение Всемирного дня пчел позволит донести до широкой общественности информацию о важной роли опылителей в поддержании "здоровья человечества и планеты" и о том, что каждый может внести вклад в решение задачи по восстановлению численности и улучшению их состояния.
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Бикслер отмечает, что сокращение численности пчел и других опылителей может привести к падению объемов и качества растительных культур, а также смене рациона человека.
"Поскольку многие виды фруктов и овощей, на которые мы опираемся в плане питания, в некоторой степени зависят от опылителей в плане повышения урожайности и качества, в случае значительного сокращения количества опылителей мы можем стать более зависимыми от ветроопыляемых культур или культур, которые не зависят от них, так же от опыления животными", - сказал эксперт.
Отвечая на вопрос, существует ли крайний срок для сохранения популяции пчел, Бикслер заявил, что, хотя эти временные рамки еще не установлены, "действия необходимо предпринять уже сейчас".
Специалист ФАО также рассказал, что пандемия COVID-19 повлекла за собой серьезные последствия для сектора пчеловодства, сказавшись на производстве, рынке и, как следствие, на средствах существования пчеловодов.
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Всемирная организация отмечает, что пчеловодство предлагает достойные возможности для работы и получения доходов для граждан, находящихся в крайней нищете, включая женщин, молодежь и даже инвалидов. Пчеловоды играют важнейшую роль в борьбе с нищетой и неполноценным питанием, говорится в документах ФАО.
"Всемирный день пчел следует рассматривать как возможность призвать к глобальному сотрудничеству и солидарности, чтобы обеспечить первоочередное внимание угрозам продовольственной безопасности и средствам существования в сельском хозяйстве, деградации окружающей среды и защите опылителей. Это еще и повод повысить осведомленность о том, как каждый может изменить мир к лучшему, чтобы поддержать, восстановить и повысить роль опылителей. Слоган нынешнего года "Восстановление на качественно новом уровне для пчел" (Build back better for bees) означает поддержку мероприятий по восстановлению от COVID-19, которые уменьшают факторы, влияющие на биоразнообразие и утрату экосистем – и мы можем одновременно снизить риск от пандемии и защитить наши сообщества опылителей", - сказал Бикслер.
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