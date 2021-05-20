https://ria.ru/20210520/pavodok-1733177130.html

В Красноярском крае эвакуировали жителей подтопленных деревень

В Красноярском крае эвакуировали жителей подтопленных деревень - РИА Новости, 20.05.2021

В Красноярском крае эвакуировали жителей подтопленных деревень

Паводок в Каратузском районе Красноярского края привел к отселению к родственникам 44 человек из зоны подтопления в селе Качулька, в том числе девяти детей,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:09

2021-05-20T18:09

2021-05-20T18:09

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

каратузский район

ермаковский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Паводок в Каратузском районе Красноярского края привел к отселению к родственникам 44 человек из зоны подтопления в селе Качулька, в том числе девяти детей, сообщает региональный главк МЧС."В результате подъема уровня воды на реке Амыл произошло подтопление 26 приусадебных участков населенного пункта Качулька Каратузского района. К 26 жилым домам вода подошла к фундаменту. Отселены и размещены по родственникам 44 человека, из них девять детей. Заблаговременно выведен в подготовленные места и размещен домашний скот", - говорится в сообщении.Ранее ведомство информировало, что в Каратузском и Ермаковском районах края введен режим ЧС из-за ухудшения паводковой обстановки. В превентивных целях из жилых домов в Ермаковском районе эвакуировано 64 человека, в том числе 16 детей, они расселены по родственникам. В ведомстве уточнили, что сложная обстановка сохраняется в Ермаковском районе в населенных пунктах Ермаковское, Григорьевка, Нижнеусинское, где остаются подтопленными 77 приусадебных участков, 20 жилых домов, вода подошла к фундаментам 22 домов.На реках Кан, Мана, большой Кемчуг и Чулым в ближайшие сутки ожидаются подъемы уровней воды, возможен выход воды на пойму, переливы дорог.

https://ria.ru/20210518/pavodok-1732844864.html

красноярский край

каратузский район

ермаковский район

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жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, каратузский район, ермаковский район, происшествия