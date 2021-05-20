https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733102688.html
Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом
Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом - РИА Новости, 20.05.2021
Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией."Наш подход по решению проблемы в рамках наших международных механизмов безопасности (ОДКБ - ред.) считаю правильным, и в данный момент он себя оправдывает. Но так как факт (вывод азербайджанских войск - ред.) не произошел, мы еще не можем сказать, что достигли своей цели", - сказал Пашинян на заседании правительства.По его словам, функцией ОДКБ является именно преодоление кризисных ситуаций "без стрельбы". "Ее механизмы должны применяться для недопущения и снятия эскалации, урегулирования проблем политическим, дипломатическим путем", - сказал он.
https://ria.ru/20210519/armeniya-1732890138.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, в мире