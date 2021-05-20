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https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733102688.html
Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом
Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом - РИА Новости, 20.05.2021
Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:15
2021-05-20T12:15
россия
никол пашинян
минобороны армении
одкб
владимир путин
азербайджан
в мире
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией."Наш подход по решению проблемы в рамках наших международных механизмов безопасности (ОДКБ - ред.) считаю правильным, и в данный момент он себя оправдывает. Но так как факт (вывод азербайджанских войск - ред.) не произошел, мы еще не можем сказать, что достигли своей цели", - сказал Пашинян на заседании правительства.По его словам, функцией ОДКБ является именно преодоление кризисных ситуаций "без стрельбы". "Ее механизмы должны применяться для недопущения и снятия эскалации, урегулирования проблем политическим, дипломатическим путем", - сказал он.
https://ria.ru/20210519/armeniya-1732890138.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, в мире

Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом

12:15 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.
Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 08:03
Главы МИД ОДКБ обсудили просьбу Армении по ситуации в Сюникской области
"Наш подход по решению проблемы в рамках наших международных механизмов безопасности (ОДКБ - ред.) считаю правильным, и в данный момент он себя оправдывает. Но так как факт (вывод азербайджанских войск - ред.) не произошел, мы еще не можем сказать, что достигли своей цели", - сказал Пашинян на заседании правительства.
По его словам, функцией ОДКБ является именно преодоление кризисных ситуаций "без стрельбы". "Ее механизмы должны применяться для недопущения и снятия эскалации, урегулирования проблем политическим, дипломатическим путем", - сказал он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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РоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанВ мире
 
 
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