https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733102688.html

Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом

Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом - РИА Новости, 20.05.2021

Пашинян назвал обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе верным шагом

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:15

2021-05-20T12:15

2021-05-20T12:15

россия

никол пашинян

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889151_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_95777ff3e71127bb96f3545ce20c6c1f.jpg

ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает верным шагом обращение к союзникам по ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией."Наш подход по решению проблемы в рамках наших международных механизмов безопасности (ОДКБ - ред.) считаю правильным, и в данный момент он себя оправдывает. Но так как факт (вывод азербайджанских войск - ред.) не произошел, мы еще не можем сказать, что достигли своей цели", - сказал Пашинян на заседании правительства.По его словам, функцией ОДКБ является именно преодоление кризисных ситуаций "без стрельбы". "Ее механизмы должны применяться для недопущения и снятия эскалации, урегулирования проблем политическим, дипломатическим путем", - сказал он.

https://ria.ru/20210519/armeniya-1732890138.html

https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733095305.html

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, в мире