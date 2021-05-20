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Пашинян отметил важность делимитации границ с Азербайджаном

Пашинян отметил важность делимитации границ с Азербайджаном - РИА Новости, 20.05.2021

Пашинян отметил важность делимитации границ с Азербайджаном

Уточнение границ нужно как Азербайджану, так и Армении, заявил на заседании армянского правительства исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:09

2021-05-20T11:09

2021-05-20T11:09

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

минобороны армении

одкб

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азербайджан

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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Уточнение границ нужно как Азербайджану, так и Армении, заявил на заседании армянского правительства исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И. о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией."Для нас важна стабилизация региона. Уточнение границ насколько нужно Азербайджану, настолько и Армении. Уточнение границ, их констатация и на каком-то этапе демаркация и делимитация - важная гарантия безопасности", - сказал Пашинян.По его словам, это не легкий процесс. "В нашем регионе нет страны, которая завершила этот процесс", - отметил глава армянского правительства. Пашинян добавил, что в идеале охраной госграницы должны заниматься пограничники, а армейским подразделениям следует отойти в места постоянной дислокации.Он добавил, что одним из приоритетов правительства является также открытие региональных коммуникаций.

https://ria.ru/20210519/armeniya-1732890138.html

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