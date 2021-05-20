https://ria.ru/20210520/pashinyan-1733079286.html

Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном

Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном - РИА Новости, 20.05.2021

Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:18

2021-05-20T10:18

2021-05-20T10:33

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никол пашинян

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана."Ведутся трехсторонние переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном. Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу", - заявил Пашинян на заседании правительства.При этом он добавил, что не хочет раскрывать детали, так как документ пока рабочий.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html

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россия, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире