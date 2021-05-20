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Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном
Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном - РИА Новости, 20.05.2021
Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:18
2021-05-20T10:33
россия
никол пашинян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана."Ведутся трехсторонние переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном. Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу", - заявил Пашинян на заседании правительства.При этом он добавил, что не хочет раскрывать детали, так как документ пока рабочий.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html
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россия, никол пашинян, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ с Азербайджаном

10:18 20.05.2021 (обновлено: 10:33 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.
"Ведутся трехсторонние переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном. Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договоренности, и на тех условиях, которые мы обговорили, да, я этот документ подпишу", - заявил Пашинян на заседании правительства.
При этом он добавил, что не хочет раскрывать детали, так как документ пока рабочий.
Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
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РоссияНикол ПашинянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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