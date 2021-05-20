https://ria.ru/20210520/parad-1733104816.html
Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины
Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 30-ю годовщину независимости Украины 24 августа состоится масштабный военный парад на суше и на воде, в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:28
2021-05-20T12:28
2021-05-20T12:35
днепр (река)
одесса
киев
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 30-ю годовщину независимости Украины 24 августа состоится масштабный военный парад на суше и на воде, в мероприятиях будут участвовать представители 30 стран."Будет парад. Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.По его словам, в мероприятиях по случаю 30-летия независимости примут участие представители 30 стран."Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, приглашены также спикеры, главы МИД. Думаю, в целом у нас будет представлены 30 стран на днях празднования 30-летия независимости", - сказал президент.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html
днепр (река)
одесса
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_4f75b04cc1c84a8dd14da8a0ac5ce258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), одесса, киев, владимир зеленский, украина, в мире