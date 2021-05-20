https://ria.ru/20210520/parad-1733104816.html

Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины

Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский анонсировал военный парад в годовщину независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 30-ю годовщину независимости Украины 24 августа состоится масштабный военный парад на суше и на воде, в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:28

2021-05-20T12:28

2021-05-20T12:35

днепр (река)

одесса

киев

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 30-ю годовщину независимости Украины 24 августа состоится масштабный военный парад на суше и на воде, в мероприятиях будут участвовать представители 30 стран."Будет парад. Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.По его словам, в мероприятиях по случаю 30-летия независимости примут участие представители 30 стран."Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, приглашены также спикеры, главы МИД. Думаю, в целом у нас будет представлены 30 стран на днях празднования 30-летия независимости", - сказал президент.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

днепр (река)

одесса

киев

украина

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днепр (река), одесса, киев, владимир зеленский, украина, в мире