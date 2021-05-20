https://ria.ru/20210520/palestina-1733009442.html

Раскололись даже евреи. Почему в партии Байдена защищают палестинцев

Раскололись даже евреи. Почему в партии Байдена защищают палестинцев - РИА Новости, 20.05.2021

Раскололись даже евреи. Почему в партии Байдена защищают палестинцев

На линии разлома Демократической партии США снова треск — соратников Джо Байдена разделил палестино-израильский конфликт. Еще в конце 1980-х демократы... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:01

обострение палестино-израильского конфликта

дональд трамп

джо байден

хамас

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. На линии разлома Демократической партии США снова треск — соратников Джо Байдена разделил палестино-израильский конфликт. Еще в конце 1980-х демократы отказывались даже думать о включении "слова на букву "П" (Палестина)" в резолюции по ближневосточному конфликту, утверждая, что это разрушит партию и "откроет врата в ад". Однако спустя тридцать лет их накренило влево, и за этническое равенство они теперь борются и на Ближнем Востоке.Голоса за ПалестинуС точки зрения политики США по-прежнему официально на стороне Израиля. Такой позиции уже без малого полвека придерживается и нынешний президент. Однако сейчас опора еврейского государства не столь сильна. В прошлый четверг от партийной традиции откололась часть так называемых прогрессивных членов в конгрессе. Они обвинили руководство страны в потворстве "израильской оккупации палестинских земель".В ответ на слова Байдена о том, что Израиль вправе себя защищать, последовала отповедь известной представительницы левого крыла партии Александрии Окасио-Кортес: "А у палестинцев есть право на выживание? Мы так считаем? Если да, мы и за это несем ответственность".Спустя сутки 150 либеральных общественных организаций выпустили совместное заявление "в солидарность с палестинцами" и с осуждением "агрессии Израиля". Среди подписавших — не только специалисты по Ближнему Востоку, но и организации по борьбе с изменением климата, расизмом, по защите прав женщин и мигрантов. Таким образом, вопрос уже не только внешнеполитический — некоторые демократы видят в нем проблему расового неравенства, столь острую для США.Вызов президентуАдминистрации Белого дома необходимо уладить конфликт, в котором участвует ближайший и единственный демократический союзник США на Ближнем Востоке, — и это крайне сложная дипломатическая задача."Пожалуйста, давайте не дадим нас одурачить обманчивым выбором между Израилем и ХАМАС, — говорил сторонник официальной позиции конгрессмен-демократ Тед Дойч. — Если меня попросят выбрать между террористической организацией и нашим демократическим союзником, я встану на сторону Израиля". Террористической организацией США считают ХАМАС с 2014-го.Однако голоса оппонентов из стана демократов звучат все громче. Накануне конгрессвумен палестинского происхождения Рашида Тлаиб в резкой форме призвала президента защитить палестинцев от израильских бомб в секторе Газа. Для Тлаиб это вопрос личный — ее бабушка живет на Западном берегу реки Иордан. "От всего сердца я молюсь, чтобы ваши родные не пострадали. Обещаю, я сделаю все для этого", — ответил ей Байден.На сторону палестинцев встают не только из личного интереса. "Мы против того, чтобы наши деньги шли на спонсирование милитаристской политики, оккупации, системы насильственного притеснения", — заявила Кори Буш, активистка движения Black Lives Matter в конгрессе. Она видит много общего в притеснении палестинцев в Израиле и чернокожих в США.В соцсетях уже появился хештег #PalestinianLivesMatter ("Жизни палестинцев имеют значение") по аналогии с "Жизни чернокожих имеют значение", а "израильскую оккупацию" называют "режимом апартеида".Например, даже в популярном инстаграм-аккаунте о моде Diet Prada с 2,7 миллиона подписчиков публикуют "объяснялки" палестино-израильского конфликта для молодежи. В комиксах две девушки за чашкой кофе обсуждают проблему. "Это не "борьба" равных: израильтяне — агрессоры, а палестинцы — гонимые", — поясняет нарисованный персонаж. "Есть только израильская колонизация, этнические чистки палестинцев, милитаристская оккупация и апартеид, — написано на другой картинке. — Когда я говорю "Израиль", я имею в виду поселенцев, которые колонизируют Палестину".Больше разногласийБолее того, мнения по поводу палестино-израильского конфликта разделились даже среди американских евреев.Для тех, кто поддерживает Демократическую партию, а таких традиционно большинство, последние четыре года были идеологически непростыми. Давнюю мечту евреев — перенос посольства в Иерусалим — исполнил "расист" и "ксенофоб", президент-республиканец Дональд Трамп.В то же время евреи-демократы, по статистике, ощущают меньшую эмоциональную привязанность к Израилю, чем евреи-республиканцы: 52 процента против 75. Об этом свидетельствуют недавние опросы Pew Research Center. Более трепетно к Израилю относится старшее поколение демократов, а молодежи нужно как-то увязать правые политические решения израильского правительства с собственными либеральными ценностями.Со стороны еврейского сообщества звучат советы американским политикам: меньше акцентировать внимание на партийных разногласиях и не делить людей по симпатиям. "Чего хотят многие американские евреи, так это чтобы израильтяне и палестинцы жили достойно", — указывал раввин из Лос-Анджелеса Шарон Броус.В США есть несколько групп, которые формируют отношение к этому конфликту с точки зрения медиа и лоббирования, говорит в беседе с РИА Новости Алексей Давыдов, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН: "Первые — это еврейская община, образованное зажиточное городское население. Их меньшинство, и они исторически голосуют за демократов. Вторые — правые еврейские ортодоксы"."Угроза существованию Государства Израиль нивелирована, поэтому сместился и фокус интересов, — продолжает эксперт. — Все больше внимания уделяют социально-экономическим и гуманитарным вопросам. Постепенно произошло разделение на группы и усиление позиции, например, тех лоббистов, которые более критически относятся к правительству Израиля. Они поддерживают страну, но политику властей не принимают".Помощь с условиямиОб эрозии двухпартийной поддержки Израиля в США говорят не первый год, отмечает Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО. "Сегодня Израиль в большей степени поддерживают республиканцы. Кто-то считает, что причина тому — тесные отношения Трампа и Биньямина Нетаньяху. Другие указывают, что это произошло раньше: когда на рубеже веков израильские руководители приезжали в Вашингтон и "вербовали" республиканских избирателей".Политика республиканской администрации была безоговорочно произраильской, однако нынешний демократический Белый дом предпочитает не складывать все яйца в одну корзину."Одна из компромиссных формул в отношении конфликта — сделать поддержку еврейского государства не "безоговорочной", как привыкли израильские руководители, а "обусловленной" в том числе обязательствами по отношению к "народу, который они оккупировали", — говорит Сучков. Так, полагают в Вашингтоне, Израиль начнет действовать более осмотрительно и дипломатично.Палестинской стороне тоже дают понять, что без участия США проблемы не решить. "Палестина пытается отстоять государственную субъектность через международные организации, — указывает Давыдов. — И американцы выстраивают четкую систему правил: посредником урегулирования будут Штаты. Попытки вмешивать международные организации приведут к тому, что Вашингтон откажет Палестине в гуманитарном содействии".Так, в апреле Госдеп объявил о возобновлении поддержки Палестины по линии Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). "Они пытаются удержать процесс в рамках и не выпустить на международный уровень", — добавляет эксперт.В то же время демократические силы, выступающие на палестинской стороне, — маргинальные, хоть и очень громкие. Однако нельзя исключать, что остается вероятность перехода количества в качество.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта, дональд трамп, джо байден, хамас, палестина, израиль, в мире