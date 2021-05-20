https://ria.ru/20210520/otravitel-1733157769.html

"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии

"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 20.05.2021

"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии

Басманный суд приговорил к 16 годам колонии печально известного Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре Москвы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:26

2021-05-20T16:26

2021-05-20T17:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Басманный суд приговорил к 16 годам колонии печально известного Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре Москвы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Прокурор запрашивал для молодого человека 17 лет колонии строгого режима.Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве.Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества — феназепам, клозапин и трамадол.

https://ria.ru/20200721/1574633138.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия