Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/otravitel-1733157769.html
"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии
"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 20.05.2021
"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии
Басманный суд приговорил к 16 годам колонии печально известного Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре Москвы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:26
2021-05-20T17:08
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155592/78/1555927811_0:2:2000:1127_1920x0_80_0_0_7e514c6aa35876f284a7b31d3fe99153.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Басманный суд приговорил к 16 годам колонии печально известного Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре Москвы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Прокурор запрашивал для молодого человека 17 лет колонии строгого режима.Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве.Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества — феназепам, клозапин и трамадол.
https://ria.ru/20200721/1574633138.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155592/78/1555927811_249:0:1752:1127_1920x0_80_0_0_c4e60660e9672429913f6ef5b65b6f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

"Московского отравителя" приговорили к 16 годам колонии

16:26 20.05.2021 (обновлено: 17:08 20.05.2021)
 
© МВД РФПодозреваемый в отравлении людей в Москве
Подозреваемый в отравлении людей в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© МВД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Басманный суд приговорил к 16 годам колонии печально известного Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре Москвы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Прокурор запрашивал для молодого человека 17 лет колонии строгого режима.
Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве.
Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.
С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества — феназепам, клозапин и трамадол.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля 2020, 10:59
В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния