https://ria.ru/20210520/otkaz-1733197102.html

В ЕС прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

В ЕС прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

В ЕС прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

Отказ США от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", и ее руководства... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:38

2021-05-20T19:38

2021-05-20T19:38

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

дональд трамп

нато

евросоюз

маттиас варниг

вашингтон (город)

сша

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Отказ США от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", и ее руководства свидетельствует о том, что Вашингтон стремится к улучшению отношений с Европейским союзом, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."Мы приняли к сведению тот факт, что США решили отдать предпочтение дипломатии в отношениях с европейскими партнерами, а не санкциям в качестве реакции на свои озабоченности по данному проекту", - сказал собеседник агентства.Представитель ЕС напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен решил вывести из-под санкций компанию Nord Stream 2 AG, ее руководителей и генерального директора. По его словам, это соответствуют обязательству администрации Байдена "восстановить отношения США с Европой".Стано добавил, что в ЕС приняли к сведению доклад, представленный государственным департаментом, а также заявления госсекретаря Блинкена по "Северному потоку — 2", в которых речь шла о дополнительных фигурантах санкций в связи с их участием в строительстве газопровода. "В докладе нет ни одной компании из Евросоюза", - подчеркнул представитель ЕС.При этом он отметил, что защита европейских компаний остается приоритетом для ЕС. "Европейский союз в полной мере привержен защите своих интересов, а также интересов европейских физических и юридических лиц, которые реализуют свои права в рамках договоров", - добавил Стано.Ранее стало известно, что США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта.Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники.Блинкен объяснил свое решение "национальными интересами" США, не приводя подробностей. Пресса писала со ссылкой на источники в госдепе, что США пришли к выводу, что остановить "поток" можно, только введя санкции против потребителей в Германии, так как трубопровод уже на 95% достроен. Однако санкции против участников рынка в Германии рискуют подорвать отношения США с Берлином, и без того пережившие кризис при американском экс-президенте Дональде Трампе, который требовал от европейцев все больше средств на содержание НАТО и одновременно грозил им торговыми пошлинами.

https://ria.ru/20210520/lashet-1733151731.html

https://ria.ru/20210520/germaniya-1733151870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/sevpotok-1733167340.html

вашингтон (город)

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, дональд трамп, нато, евросоюз, маттиас варниг, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире, экономика