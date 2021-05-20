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Туризм
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Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию
Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию - РИА Новости, 20.05.2021
Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию
Четыре редких степных орла вернулись в регионы Южной Сибири, где три года назад появились на свет, сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы России и... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:53
2021-05-20T01:53
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четыре редких степных орла вернулись в регионы Южной Сибири, где три года назад появились на свет, сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы России и орнитологи Российской сети изучения и охраны пернатых хищников."Степные орлы с именами Мин и Син — братья из одного гнезда. Птицы вылупились в 2018 году в Минусинской котловине Красноярского края и названы в честь этого уголка. Эту зиму оба провели на побережье Аравийского моря и Персидского залива. Если Мин в прошлые годы прилетал на побывку "домой" в Россию, то Син три года не был на родине, — говорит Игорь Карякин, эксперт WWF, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. — Он гостил то в Туркмении, то в Казахстане".Сейчас птицы держатся на тех участках, где вылупились. Также на родину вернулся и орел по имени Хакас – он обитает недалеко от гнездовой территории родителей в Хакасии. Домой в Туву прилетел и Ураган, но птица держится на значительном расстоянии от участка, где появилась на свет, хотя и посещала его на непродолжительное время.Все орлы снабжены GPS-трекерами — особыми приборами для отслеживания путей миграции. Эти пицы — участники проекта по сохранению вида."К сожалению, судьба некоторых помеченных в рамках нашей работы трекерами степных орлов далеко не так удачна, как у четырех вернувшихся на родину птиц. Так из пяти степных орлов Южной Сибири, получивших треккеры прошлым летом в Хакасии, к апрелю в живых остались только двое, — говорит эксперт. Благодаря трекингу выяснилось, что главной угрозой степному орлу остаются линии электропередачи, которые не оснащены птицезащитными устройствами, яды, включая бромадиолон – один из самых опасных, используемые для борьбы с грызунами на полях, а также отстрел птиц ради забавы.За последние десятилетия численность степного орла в мире сильно сократилась, а гнездовой ареал вида сжался. В мире насчитывают не более 40 тысяч пар, в России — от двух до трех тысяч.
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россия, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, узбекистан, казахстан

Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию

01:53 20.05.2021
 
© Фото : WWF / Игорь КарякинСтепной орел на гнезде
Степной орел на гнезде - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : WWF / Игорь Карякин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четыре редких степных орла вернулись в регионы Южной Сибири, где три года назад появились на свет, сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы России и орнитологи Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
"Степные орлы с именами Мин и Син — братья из одного гнезда. Птицы вылупились в 2018 году в Минусинской котловине Красноярского края и названы в честь этого уголка. Эту зиму оба провели на побережье Аравийского моря и Персидского залива. Если Мин в прошлые годы прилетал на побывку "домой" в Россию, то Син три года не был на родине, — говорит Игорь Карякин, эксперт WWF, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. — Он гостил то в Туркмении, то в Казахстане".
Сейчас птицы держатся на тех участках, где вылупились. Также на родину вернулся и орел по имени Хакас – он обитает недалеко от гнездовой территории родителей в Хакасии. Домой в Туву прилетел и Ураган, но птица держится на значительном расстоянии от участка, где появилась на свет, хотя и посещала его на непродолжительное время.
Все орлы снабжены GPS-трекерами — особыми приборами для отслеживания путей миграции. Эти пицы — участники проекта по сохранению вида.
"К сожалению, судьба некоторых помеченных в рамках нашей работы трекерами степных орлов далеко не так удачна, как у четырех вернувшихся на родину птиц. Так из пяти степных орлов Южной Сибири, получивших треккеры прошлым летом в Хакасии, к апрелю в живых остались только двое, — говорит эксперт.
Благодаря трекингу выяснилось, что главной угрозой степному орлу остаются линии электропередачи, которые не оснащены птицезащитными устройствами, яды, включая бромадиолон – один из самых опасных, используемые для борьбы с грызунами на полях, а также отстрел птиц ради забавы.
За последние десятилетия численность степного орла в мире сильно сократилась, а гнездовой ареал вида сжался. В мире насчитывают не более 40 тысяч пар, в России — от двух до трех тысяч.
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