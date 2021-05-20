https://ria.ru/20210520/orly-1732978970.html

Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию

Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию - РИА Новости, 20.05.2021

Редкие степные орлы Хакас, Ураган, Мин и Син вернулись в Россию

Четыре редких степных орла вернулись в регионы Южной Сибири, где три года назад появились на свет, сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы России и... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T01:53

2021-05-20T01:53

2021-05-20T01:53

туризм

россия

новости - туризм

всемирный фонд дикой природы

узбекистан

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732969740_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_1d4b2d785f7f141f147dbbd804d2e60f.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четыре редких степных орла вернулись в регионы Южной Сибири, где три года назад появились на свет, сообщают эксперты Всемирного фонда дикой природы России и орнитологи Российской сети изучения и охраны пернатых хищников."Степные орлы с именами Мин и Син — братья из одного гнезда. Птицы вылупились в 2018 году в Минусинской котловине Красноярского края и названы в честь этого уголка. Эту зиму оба провели на побережье Аравийского моря и Персидского залива. Если Мин в прошлые годы прилетал на побывку "домой" в Россию, то Син три года не был на родине, — говорит Игорь Карякин, эксперт WWF, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. — Он гостил то в Туркмении, то в Казахстане".Сейчас птицы держатся на тех участках, где вылупились. Также на родину вернулся и орел по имени Хакас – он обитает недалеко от гнездовой территории родителей в Хакасии. Домой в Туву прилетел и Ураган, но птица держится на значительном расстоянии от участка, где появилась на свет, хотя и посещала его на непродолжительное время.Все орлы снабжены GPS-трекерами — особыми приборами для отслеживания путей миграции. Эти пицы — участники проекта по сохранению вида."К сожалению, судьба некоторых помеченных в рамках нашей работы трекерами степных орлов далеко не так удачна, как у четырех вернувшихся на родину птиц. Так из пяти степных орлов Южной Сибири, получивших треккеры прошлым летом в Хакасии, к апрелю в живых остались только двое, — говорит эксперт. Благодаря трекингу выяснилось, что главной угрозой степному орлу остаются линии электропередачи, которые не оснащены птицезащитными устройствами, яды, включая бромадиолон – один из самых опасных, используемые для борьбы с грызунами на полях, а также отстрел птиц ради забавы.За последние десятилетия численность степного орла в мире сильно сократилась, а гнездовой ареал вида сжался. В мире насчитывают не более 40 тысяч пар, в России — от двух до трех тысяч.

https://ria.ru/20210507/zhivotnye-1730514004.html

россия

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, всемирный фонд дикой природы, узбекистан, казахстан