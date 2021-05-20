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Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном
Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном - РИА Новости, 20.05.2021
Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал хорошим знаком осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:34
2021-05-20T10:35
россия
энтони блинкен
корейский полуостров
арктический совет
константин косачев
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал хорошим знаком осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном."По поводу первых очных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак", - написал политик в ФБ.Он также отметил признание сторонами ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые "надо разгребать" – также важная отправная точка. "Понятно, что и причины, и, соответственно, выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю", - считает сенатор.Кроме того, участники переговоров, ожидаемо обозначив разногласия, постарались выделить те темы, по которым можно работать вместе: иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок – и это действительно прозвучало. Кроме того – пандемия, климат, Корейский полуостров и региональные конфликты, добавил он.Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.
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корейский полуостров
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россия, энтони блинкен, корейский полуостров, арктический совет, константин косачев, сша, в мире

Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном

10:34 20.05.2021 (обновлено: 10:35 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал хорошим знаком осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"По поводу первых очных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак", - написал политик в ФБ.
Он также отметил признание сторонами ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые "надо разгребать" – также важная отправная точка. "Понятно, что и причины, и, соответственно, выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю", - считает сенатор.
Кроме того, участники переговоров, ожидаемо обозначив разногласия, постарались выделить те темы, по которым можно работать вместе: иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок – и это действительно прозвучало. Кроме того – пандемия, климат, Корейский полуостров и региональные конфликты, добавил он.
Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.
Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
10:19
Политолог оценил встречу Лаврова и Блинкена
 
РоссияЭнтони БлинкенКорейский полуостровАрктический советКонстантин КосачевСШАВ мире
 
 
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