https://ria.ru/20210520/optimizm-1733082707.html

Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном

Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном - РИА Новости, 20.05.2021

Косачев отметил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал хорошим знаком осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:34

2021-05-20T10:34

2021-05-20T10:35

россия

энтони блинкен

корейский полуостров

арктический совет

константин косачев

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал хорошим знаком осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном."По поводу первых очных переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Понравился сдержанный оптимизм главы нашего МИД по итогам. Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак", - написал политик в ФБ.Он также отметил признание сторонами ненормальности сложившейся ситуации и наличия завалов, которые "надо разгребать" – также важная отправная точка. "Понятно, что и причины, и, соответственно, выходы сторонам видятся по-разному, но для того и существует диалог, чтобы сводить подходы к единому знаменателю", - считает сенатор.Кроме того, участники переговоров, ожидаемо обозначив разногласия, постарались выделить те темы, по которым можно работать вместе: иранская ядерная программа, Афганистан, разоруженческий блок – и это действительно прозвучало. Кроме того – пандемия, климат, Корейский полуостров и региональные конфликты, добавил он.Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета.

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733079483.html

россия

корейский полуостров

сша

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россия, энтони блинкен, корейский полуостров, арктический совет, константин косачев, сша, в мире