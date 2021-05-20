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Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов
Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство страны без олигархов является одним из его приоритетов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:39
2021-05-20T12:39
2021-05-20T12:49
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство страны без олигархов является одним из его приоритетов.По его словам, страна должна помогать бизнесу, а не бизнес должен жить за счет госбюджета.Кроме того, Зеленский среди своих приоритетов на посту президента назвал проведение судебной реформы, в том числе принятие законов о Высшем совете правосудия, Национальном антикоррупционном бюро, Высшей квалификационной комиссии. Также он заявил о намерении завершить земельную реформу и начатые инфраструктурные проекты.Мероприятие проходит на территории авиастроительного завода "Антонов". В 2020 году пресс-конференция по случаю первой годовщины на посту президента состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве, она длилась около трех часов.Ранее Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
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владимир зеленский, украина, в мире
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что строительство страны без олигархов является одним из его приоритетов.
"Какие приоритеты? Номер один - мы строим страну без олигархов. Об этом всем мы будем говорить детальнее, я готов обо всем говорить. Но действительно, страну без олигархов. Я думаю, вы уже ощущаете наши первые шаги, к которым я готовился долго. Уже видите результаты. Страну для 40 миллионов, а не сотни Forbes", - заявил Зеленский в четверг на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине со дня его инаугурации.
По его словам, страна должна помогать бизнесу, а не бизнес должен жить за счет госбюджета.
Кроме того, Зеленский среди своих приоритетов на посту президента назвал проведение судебной реформы, в том числе принятие законов о Высшем совете правосудия, Национальном антикоррупционном бюро, Высшей квалификационной комиссии. Также он заявил о намерении завершить земельную реформу и начатые инфраструктурные проекты.
Мероприятие проходит на территории авиастроительного завода "Антонов". В 2020 году пресс-конференция по случаю первой годовщины на посту президента состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве
, она длилась около трех часов.
Ранее Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов.
Зеленский победил на выборах президента Украины
21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе
, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.