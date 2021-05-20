https://ria.ru/20210520/oligarkhi-1733108102.html

Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов

Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский заявил о желании избавить Украину от олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство страны без олигархов является одним из его приоритетов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:39

2021-05-20T12:39

2021-05-20T12:49

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство страны без олигархов является одним из его приоритетов.По его словам, страна должна помогать бизнесу, а не бизнес должен жить за счет госбюджета.Кроме того, Зеленский среди своих приоритетов на посту президента назвал проведение судебной реформы, в том числе принятие законов о Высшем совете правосудия, Национальном антикоррупционном бюро, Высшей квалификационной комиссии. Также он заявил о намерении завершить земельную реформу и начатые инфраструктурные проекты.Мероприятие проходит на территории авиастроительного завода "Антонов". В 2020 году пресс-конференция по случаю первой годовщины на посту президента состоялась во дворе Мариинского дворца в Киеве, она длилась около трех часов.Ранее Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

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владимир зеленский, украина, в мире