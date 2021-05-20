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В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 20.05.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:32
2021-05-20T09:32
2021-05-20T09:32
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 5.17 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра", - сказала представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210517/bespilotnik-1732688880.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире