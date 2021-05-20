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В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 20.05.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T09:32
2021-05-20T09:32
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 5.17 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра", - сказала представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

09:32 20.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 5.17 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра", - сказала представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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