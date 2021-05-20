https://ria.ru/20210520/obstrel-1733071441.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 20.05.2021

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:32

2021-05-20T09:32

2021-05-20T09:32

ситуация в днр и лнр

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка 21 мину калибром 120 и 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 5.17 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак (окраины Донецка - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра", - сказала представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210517/bespilotnik-1732688880.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире