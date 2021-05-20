https://ria.ru/20210520/nlo-1733062677.html

Обама ответил на вопрос об НЛО

Обама ответил на вопрос об НЛО - РИА Новости, 20.05.2021

Обама ответил на вопрос об НЛО

Экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T06:54

2021-05-20T06:54

2021-05-20T11:38

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Соответствующее заявление бывший американский лидер сделал в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".По признанию Обамы, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. "Они (сотрудники администрации. — Прим. ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ", — сообщил бывший президент.В то же время он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. "Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — добавил Обама.Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами, некоторые из которых сильно похожи на НЛО.Бывший глава ЦРУ утверждает, что регулярные встречи военных летчиков США с НЛО засекречены, однако в последнее время американские власти изменили свой подход и начали более открыто обсуждать эту тему.

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джеймс вулси, министерство обороны сша, барак обама, сша, в мире