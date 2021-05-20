https://ria.ru/20210520/nlo-1733062677.html
Обама ответил на вопрос об НЛО
Обама ответил на вопрос об НЛО - РИА Новости, 20.05.2021
Обама ответил на вопрос об НЛО
Экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T06:54
2021-05-20T06:54
2021-05-20T11:38
джеймс вулси
министерство обороны сша
барак обама
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732498714_35:0:1745:962_1920x0_80_0_0_efb04dd55d36a7d28ad3b3b5496ffb1b.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Соответствующее заявление бывший американский лидер сделал в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом".По признанию Обамы, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. "Они (сотрудники администрации. — Прим. ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ", — сообщил бывший президент.В то же время он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. "Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — добавил Обама.Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами, некоторые из которых сильно похожи на НЛО.Бывший глава ЦРУ утверждает, что регулярные встречи военных летчиков США с НЛО засекречены, однако в последнее время американские власти изменили свой подход и начали более открыто обсуждать эту тему.
https://ria.ru/20210213/molnii-1596691057.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732498714_151:5:1682:1153_1920x0_80_0_0_6c11a3139da3d70cbaad771abbceed5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джеймс вулси, министерство обороны сша, барак обама, сша, в мире
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Экс-президент США Барак Обама
рассказал, что в секретных архивах Пентагона
хранятся фотографии так называемых летающих тарелок, принцип движения которых не поддается объяснению. Соответствующее заявление бывший американский лидер сделал в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом"
.
По признанию Обамы, когда он стал президентом в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. "Они (сотрудники администрации. — Прим. ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ", — сообщил бывший президент.
В то же время он отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. "Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — добавил Обама.
Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси
заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами, некоторые из которых сильно похожи на НЛО.
Бывший глава ЦРУ утверждает, что регулярные встречи военных летчиков США с НЛО засекречены, однако в последнее время американские власти изменили свой подход и начали более открыто обсуждать эту тему.