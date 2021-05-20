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Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов впервые с апреля
Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов впервые с апреля - РИА Новости, 20.05.2021
Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов впервые с апреля
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 26 апреля, следует из данных торгов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T21:19
2021-05-20T21:19
2021-05-20T22:17
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 26 апреля, следует из данных торгов.В четверг вечером мировые цены на нефть падают более чем на два процента.По состоянию на 20:51 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent уменьшилась на 2,18% — до 65,21 доллара за баррель. Минутами ранее они опускались ниже отметки в 65 долларов за баррель.Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,21%, до 61,95 доллара, а июньские — на 1,61%, до 62,34 доллара за баррель.Накануне — на обнадеживающих новостях по иранской ядерной сделке — черное золото также падало в цене. Инвесторы оценивают перспективы снятия санкций с Тегерана, что может привести к дополнительному притоку топлива. Ранее президент Ирана Хасан Роухани отмечал, что западные государства подтвердили намерение снять основные ограничения со страны и в целом соглашение по вопросу ядерной сделки достигнуто.Регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с апреля проходят в Канберре. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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цены на нефть, весь мир, brent, в мире, экономика
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Стоимость нефти марки Brent
опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 26 апреля, следует из данных торгов.
В четверг вечером мировые цены на нефть падают более чем на два процента.
По состоянию на 20:51 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent уменьшилась на 2,18% — до 65,21 доллара за баррель. Минутами ранее они опускались ниже отметки в 65 долларов за баррель.
Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,21%, до 61,95 доллара, а июньские — на 1,61%, до 62,34 доллара за баррель.
Накануне — на обнадеживающих новостях по иранской ядерной сделке — черное золото также падало в цене. Инвесторы оценивают перспективы снятия санкций с Тегерана, что может привести к дополнительному притоку топлива. Ранее президент Ирана Хасан Роухани отмечал, что западные государства подтвердили намерение снять основные ограничения со страны и в целом соглашение по вопросу ядерной сделки достигнуто.
Регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке с апреля проходят в Канберре. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана
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