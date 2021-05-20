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СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно - РИА Новости, 20.05.2021
СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно
Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, считает Счетная палата. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:32
2021-05-20T00:32
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, считает Счетная палата."Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации... имеются риски снижения конкурентоспособности России на внешних рынках по минерально-сырьевой базе (МСБ), нерационального использования недр, ухудшения экологической ситуации", - приходят к выводу авторы отчета.Для улучшения ситуации палата предлагает усовершенствовать законодательство по рациональному недропользованию, процедурам госзакупок, повысить эффективности межведомственного взаимодействия, а также проработать вопросы финансово-экономического положения "Росгеологии".
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россия, счетная палата рф, экономика

СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно

00:32 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, считает Счетная палата.
"Управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно", - говорится в отчете палаты. О недостатках в управлении говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Если в 2018 году этот показатель составлял 63%, то в 2020 году - уже 32%. Кроме того, в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79%, а в 2020 году - 72%.
"Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации... имеются риски снижения конкурентоспособности России на внешних рынках по минерально-сырьевой базе (МСБ), нерационального использования недр, ухудшения экологической ситуации", - приходят к выводу авторы отчета.
Для улучшения ситуации палата предлагает усовершенствовать законодательство по рациональному недропользованию, процедурам госзакупок, повысить эффективности межведомственного взаимодействия, а также проработать вопросы финансово-экономического положения "Росгеологии".
Карьер - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
00:04
Счетная палата предупредила о риске дефицита стратегических видов сырья
 
РоссияСчетная палата РФЭкономика
 
 
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