СП: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно

"Управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно", - говорится в отчете палаты. О недостатках в управлении говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Если в 2018 году этот показатель составлял 63%, то в 2020 году - уже 32%. Кроме того, в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79%, а в 2020 году - 72%.