https://ria.ru/20210520/narkotiki-1733168318.html

В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС

В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС - РИА Новости, 20.05.2021

В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС

Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина, которые контрабандисты пытались переправить из стран "золотого... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:08

2021-05-20T17:08

2021-05-20T18:20

россия

евразийский экономический союз

евросоюз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

пакистан

европа

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина, которые контрабандисты пытались переправить из стран "золотого полумесяца" через ЕАЭС в Евросоюз, сообщила ФТС.Это крупнейшая как минимум за последнее время партия героина, изъятая у одной преступной группы при участии российских силовиков. По приблизительным подсчетам, ее хватило бы приблизительно на 11 миллионов условных разовых доз наркотика."Пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина", — говорится в релизе.Наркотики шли из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу, причем среди заказчиков преступного синдиката, по данным ФТС, оказались граждане стран ЕС, находящиеся сейчас как раз в Европе.Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили европейским коллегам провести совместные операции, однако "принятие соответствующего решения партнерами было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы".В ФТС отметили, что по этой причине угроза поставок героина в Европу остается высокой.

https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html

https://rsport.ria.ru/20210316/narkotiki-1601477820.html

россия

пакистан

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), пакистан, европа