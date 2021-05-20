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https://ria.ru/20210520/narkotiki-1733168318.html
В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС
В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС - РИА Новости, 20.05.2021
В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС
Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина, которые контрабандисты пытались переправить из стран "золотого... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:08
2021-05-20T18:20
россия
евразийский экономический союз
евросоюз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина, которые контрабандисты пытались переправить из стран "золотого полумесяца" через ЕАЭС в Евросоюз, сообщила ФТС.Это крупнейшая как минимум за последнее время партия героина, изъятая у одной преступной группы при участии российских силовиков. По приблизительным подсчетам, ее хватило бы приблизительно на 11 миллионов условных разовых доз наркотика."Пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина", — говорится в релизе.Наркотики шли из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу, причем среди заказчиков преступного синдиката, по данным ФТС, оказались граждане стран ЕС, находящиеся сейчас как раз в Европе.Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили европейским коллегам провести совместные операции, однако "принятие соответствующего решения партнерами было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы".В ФТС отметили, что по этой причине угроза поставок героина в Европу остается высокой.
https://ria.ru/20210504/proisshestviya-1731119550.html
https://rsport.ria.ru/20210316/narkotiki-1601477820.html
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россия, евразийский экономический союз, евросоюз, федеральная таможенная служба (фтс россии), пакистан, европа

В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в ЕС

17:08 20.05.2021 (обновлено: 18:20 20.05.2021)
 
© Фото : ФТС РоссииСотрудники ФТС России совместно с российскими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 810 кг героина. Кадр видео
Сотрудники ФТС России совместно с российскими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 810 кг героина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : ФТС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские силовики вместе с коллегами из Киргизии изъяли более 810 килограммов героина, которые контрабандисты пытались переправить из стран "золотого полумесяца" через ЕАЭС в Евросоюз, сообщила ФТС.
Это крупнейшая как минимум за последнее время партия героина, изъятая у одной преступной группы при участии российских силовиков. По приблизительным подсчетам, ее хватило бы приблизительно на 11 миллионов условных разовых доз наркотика.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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"Пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 килограммов в Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки. Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина", — говорится в релизе.
Наркотики шли из Афганистана, Ирана и Пакистана в Западную Европу, причем среди заказчиков преступного синдиката, по данным ФТС, оказались граждане стран ЕС, находящиеся сейчас как раз в Европе.
Чтобы привлечь их к уголовной ответственности, российские силовики предложили европейским коллегам провести совместные операции, однако "принятие соответствующего решения партнерами было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы".
В ФТС отметили, что по этой причине угроза поставок героина в Европу остается высокой.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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РоссияЕвразийский экономический союзЕвросоюзФедеральная таможенная служба (ФТС России)ПакистанЕвропа
 
 
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