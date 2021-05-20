https://ria.ru/20210520/napravleniya-1733161383.html

Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ

Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ - РИА Новости, 20.05.2021

Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления работы нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:40

2021-05-20T16:40

2021-05-20T16:40

нижегородская область

россия

дмитрий чернышенко

глеб никитин

нижегородский государственный технический университет

российская академия наук

андрей фурсенко

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления работы нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона принял участие в заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Андрей Фурсенко."Нижегородский научно-образовательный центр включает в себя 29 участников (шесть университетов, пять научных организаций, 17 предприятий, одну управляющую компанию), реализующих более 100 проектов совместно более чем с 70 организациями-партнерами. Контур деятельности центра - более 10 регионов России и несколько зарубежных стран", - рассказал Никитин.По его словам, благодаря созданию НОЦ уже удалось привлечь около 300 миллионов рублей для его участников. "Конечно, они и сами инвестируют в передовые технологии. Вместе с мерами государственной поддержки финансовое обеспечение реализации программы деятельности Нижегородского НОЦ за 2020 год составило порядка 1,8 миллиарда рублей", - сообщил губернатор Нижегородской области.Одним из перспективных проектов является создание полимеров, разлагающихся за 6-18 месяцев вместо сотни лет. Как подчеркнул Никитин, использование биоразлагаемых полимеров вместо традиционного пластика снижает степень негативного воздействия на планету. Однако производство таких материалов все еще остается слишком дорогим по сравнению с синтетическими полимерами. "Разработанная Институтом металлоорганической химии РАН технология изготовления специальных катализаторов позволяет удешевить процесс в 2-3 раза. В рамках НОЦ мы собираем производственную цепочку создания готового продукта. Для этого ведем переговоры о появлении промышленного производства в Нижегородской области, а институт, в свою очередь, выступит разработчиком основного компонента – катализатора", - сказал Никитин.Он отметил, что одна из важнейших задач НОЦ – это поиск заказчиков инновационной продукции. "Эту работу мы ведем и планируем продолжать по проекту "Цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей", который реализует Нижегородский государственный технический университет", - рассказал Никитин.Еще один представленный проект - создание производства низковязкого масла-пластификатора – это совместная разработка участников НОЦа – Университета имени Лобачевского и компании "Оргхим". Эти масла, добавляемые в резиновые изделия, в частности в автомобильные шины, снижают риск негативного воздействия на здоровье человека. "Также предполагается локализация лабораторий по доработке продукта на базе Инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Он станет инфраструктурным воплощением технологического прорыва, обеспеченного представленными проектами", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20210518/zdorove-1732825601.html

https://ria.ru/20210517/subsidii-1732676579.html

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россия, дмитрий чернышенко, глеб никитин, нижегородский государственный технический университет, российская академия наук, андрей фурсенко, нижегородская область, экономика