Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления работы нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона принял участие в заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Андрей Фурсенко.
"Нижегородский научно-образовательный центр включает в себя 29 участников (шесть университетов, пять научных организаций, 17 предприятий, одну управляющую компанию), реализующих более 100 проектов совместно более чем с 70 организациями-партнерами. Контур деятельности центра - более 10 регионов России и несколько зарубежных стран", - рассказал Никитин.
По его словам, благодаря созданию НОЦ уже удалось привлечь около 300 миллионов рублей для его участников. "Конечно, они и сами инвестируют в передовые технологии. Вместе с мерами государственной поддержки финансовое обеспечение реализации программы деятельности Нижегородского НОЦ за 2020 год составило порядка 1,8 миллиарда рублей", - сообщил губернатор Нижегородской области.
Одним из перспективных проектов является создание полимеров, разлагающихся за 6-18 месяцев вместо сотни лет. Как подчеркнул Никитин, использование биоразлагаемых полимеров вместо традиционного пластика снижает степень негативного воздействия на планету. Однако производство таких материалов все еще остается слишком дорогим по сравнению с синтетическими полимерами. "Разработанная Институтом металлоорганической химии РАН технология изготовления специальных катализаторов позволяет удешевить процесс в 2-3 раза. В рамках НОЦ мы собираем производственную цепочку создания готового продукта. Для этого ведем переговоры о появлении промышленного производства в Нижегородской области, а институт, в свою очередь, выступит разработчиком основного компонента – катализатора", - сказал Никитин.
Он отметил, что одна из важнейших задач НОЦ – это поиск заказчиков инновационной продукции. "Эту работу мы ведем и планируем продолжать по проекту "Цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей", который реализует Нижегородский государственный технический университет", - рассказал Никитин.
Еще один представленный проект - создание производства низковязкого масла-пластификатора – это совместная разработка участников НОЦа – Университета имени Лобачевского и компании "Оргхим". Эти масла, добавляемые в резиновые изделия, в частности в автомобильные шины, снижают риск негативного воздействия на здоровье человека. "Также предполагается локализация лабораторий по доработке продукта на базе Инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Он станет инфраструктурным воплощением технологического прорыва, обеспеченного представленными проектами", - отметил Никитин.