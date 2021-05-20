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Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии
Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии - РИА Новости, 20.05.2021
Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии
Суд приговорил к четырем годам колонии волгоградца, который ударил полицейского монтировкой по голове после того, как тот остановил его автомобиль, сообщила... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:21
2021-05-20T10:21
2021-05-20T10:21
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ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии волгоградца, который ударил полицейского монтировкой по голове после того, как тот остановил его автомобиль, сообщила журналистам в четверг старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее сообщалось, что 21 ноября наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но 35-летний водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Вышедший из машины водитель ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. СК возбудил дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".По информации прокуратуры, Дзержинский районный суд Волгограда признал водителя виновным в нападении на полицейского."Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей", - сообщила Черединина.Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, дзержинский, происшествия
ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии волгоградца, который ударил полицейского монтировкой по голове после того, как тот остановил его автомобиль, сообщила журналистам в четверг старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее сообщалось, что 21 ноября наряд ДПС в Волгограде
попытался остановить BMW без номеров, но 35-летний водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Вышедший из машины водитель ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. СК возбудил дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".
По информации прокуратуры, Дзержинский районный суд Волгограда признал водителя виновным в нападении на полицейского.
"Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей", - сообщила Черединина.
Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.