Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/napadenie-1733079830.html
Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии
Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии - РИА Новости, 20.05.2021
Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии
Суд приговорил к четырем годам колонии волгоградца, который ударил полицейского монтировкой по голове после того, как тот остановил его автомобиль, сообщила... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:21
2021-05-20T10:21
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
дзержинский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии волгоградца, который ударил полицейского монтировкой по голове после того, как тот остановил его автомобиль, сообщила журналистам в четверг старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.Ранее сообщалось, что 21 ноября наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но 35-летний водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Вышедший из машины водитель ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. СК возбудил дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".По информации прокуратуры, Дзержинский районный суд Волгограда признал водителя виновным в нападении на полицейского."Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей", - сообщила Черединина.Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.
https://ria.ru/20210517/napadenie-1732587673.html
волгоград
волгоградская область
дзержинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, дзержинский, происшествия

Ударивший полицейского в Волгограде водитель получил четыре года колонии

10:21 20.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии волгоградца, который ударил полицейского монтировкой по голове после того, как тот остановил его автомобиль, сообщила журналистам в четверг старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
Ранее сообщалось, что 21 ноября наряд ДПС в Волгограде попытался остановить BMW без номеров, но 35-летний водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Вышедший из машины водитель ударил монтировкой полицейского, напарнику пострадавшего, по данным ГУ МВД, пришлось сначала выстрелить в воздух, а затем по ногам нападавшего. СК возбудил дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".
По информации прокуратуры, Дзержинский районный суд Волгограда признал водителя виновным в нападении на полицейского.
"Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 300 тысяч рублей", - сообщила Черединина.
Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 10:25
В Екатеринбурге три человека погибли после нападения мужчины с ножом
 
Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьДзержинскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
23:57В Киеве дали прогноз по мирному процессу в Донбассе
23:48В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Лента новостейМолния