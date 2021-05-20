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Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет - РИА Новости, 20.05.2021
Попова: самой опасной мутации индийского варианта COVID-19 в России нет
В Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет, заявила глава... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T23:47
2021-05-20T23:47
2021-05-20T23:47
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Индии преимущественно выделяют три варианта "индийского" штамма коронавируса, один имеет очень значимые мутации, его в России нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия